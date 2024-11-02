Ратаковски повторила образ Джей Ло с вечеринки P. Diddy.

Ратаковски повторила образ Джей Ло с очень глубоким декольте
Модель Эмили Ратаковски отпраздновала Хэллоуин в культовом образе Джей Ло. Она надела очень откровенное платье.
Фотографии выложила в Instagram.
Эмили Ратаковски повторила образ с вечеринки P. Diddy
Всемирно известная модель Эмили Ратаковски отпраздновала Хэллоуин в очень пикантном образе. Она нарядилась в платье певицы Джей Ло. Звезда одевала похожий наряд на красную дорожку Grammy в 2000 году.
Именно на эту церемонию и вечеринку после Джей Ло ходила со скандальным репером P. Diddy, которого арестовали и обвиняют в сексуальном насилии и рэкете.
Напомним, мы показывали страшные костюмы Хайди Клум и его возлюбленного. Также президент США Джо Байден "напал" на малышей во время Хэллоуина.
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