Ратаковски повторила образ Джей Ло с вечеринки P. Diddy.

Модель Эмили Ратаковский. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Эмили Ратаковски отпраздновала Хэллоуин в культовом образе Джей Ло. Она надела очень откровенное платье.

Фотографии выложила в Instagram.

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Всемирно известная модель Эмили Ратаковски отпраздновала Хэллоуин в очень пикантном образе. Она нарядилась в платье певицы Джей Ло. Звезда одевала похожий наряд на красную дорожку Grammy в 2000 году.

Именно на эту церемонию и вечеринку после Джей Ло ходила со скандальным репером P. Diddy, которого арестовали и обвиняют в сексуальном насилии и рэкете.

Напомним, мы показывали страшные костюмы Хайди Клум и его возлюбленного. Также президент США Джо Байден "напал" на малышей во время Хэллоуина.