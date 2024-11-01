Гайді Клум та її чоловік шокували образами на Гелловін - фото, відео

Гайді Клум разом з чоловіком шокували костюмами на Гелловін
Супермодель Гайді Клум відома фанатка святкування Гелловіну. Щоразу костюми зірки стають все більш вражаючими і цьогорічна вечірка не стала виключенням.
Кадрами зі святкування модель поділилася в Instagram.
Гайді Клум з чоловіком перевтілилися у прибульців
Супермодель ще у вересні почала інтригувати шанувальників своїм образом на Ніч всіх святих. Гайді ділилася кадрами із виготовлення свого костюму.
Ввечері 31 жовтня модель та її чоловік, музикант Том Каулітц, приголомшили своєю появою на щорічній вечірці у костюмах прибульців. Зі штучним димом та звуковими ефектами подружжя з'явилося перед публікою, ніби щойно "прибуло на Землю".
Гайді та Том відтворили образи з культового фільму Стівена Спілберга "Іншопланетянин" (1982).
Музикант був одягнений у "класичний" образ прибульця E.T., а ось модель відтворила відому сцену з фільму, де діти перевдягають E.T. у більш "людське" вбрання.
Над образами працював відомий дизайнер та протезист Майк Маріно, який працював над такими проектами, як серіал "Пінгвін" та новий фільм Себастьяна Стана "Інша людина".
Нагадаємо, Кім Кардаш'ян цього року здивувала костюмом алігатора на Гелловін.
Раніше ми писали, як святкують Гелловін у родині принца Вільяма та Кейт Міддлтон.
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