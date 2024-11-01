Гайді Клум та її чоловік шокували образами на Гелловін - фото, відео

Гайді Клум з чоловіком Томом Каулітцом. Фото: instagram.com/heidiklum

Супермодель Гайді Клум відома фанатка святкування Гелловіну. Щоразу костюми зірки стають все більш вражаючими і цьогорічна вечірка не стала виключенням.

Кадрами зі святкування модель поділилася в Instagram.

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Супермодель ще у вересні почала інтригувати шанувальників своїм образом на Ніч всіх святих. Гайді ділилася кадрами із виготовлення свого костюму.

Ввечері 31 жовтня модель та її чоловік, музикант Том Каулітц, приголомшили своєю появою на щорічній вечірці у костюмах прибульців. Зі штучним димом та звуковими ефектами подружжя з'явилося перед публікою, ніби щойно "прибуло на Землю".

Гайді та Том відтворили образи з культового фільму Стівена Спілберга "Іншопланетянин" (1982).

Гайді Клум з чоловіком на Гелловін. Фото: Reuters

Музикант був одягнений у "класичний" образ прибульця E.T., а ось модель відтворила відому сцену з фільму, де діти перевдягають E.T. у більш "людське" вбрання.

Том Каулітц та Гайді Клум у костюмах. Фото: Reuters

Над образами працював відомий дизайнер та протезист Майк Маріно, який працював над такими проектами, як серіал "Пінгвін" та новий фільм Себастьяна Стана "Інша людина".

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян цього року здивувала костюмом алігатора на Гелловін.

Раніше ми писали, як святкують Гелловін у родині принца Вільяма та Кейт Міддлтон.