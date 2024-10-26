Кадр з фільму "Максін ХХХ". Фото: скриншот

Наймоторошніше свято року Гелловін вже на порозі. А як відомо, один з найкращих способів атмосферно провести Ніч усіх святих — влаштувати "жахливий" кіномарафон.

Редакція Новини.LIVE ділиться добіркою найкращих новинок у жанрі горрор.

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Максін ХХХ

Відкриває добірку новий фільм Тая Веста. Сюжет переносить глядачів у Голлівуд 80-х, де дівчина на ім'я Максін, яка вже зробила собі ім'я у фільмах для дорослих, тепер намагається пробитися у велике кіно. Дівчина отримує головну роль у нашумілому фільму жахів, аж раптом хтось починає вбивати її знайомих.

Гротеск

Режисер Раян Мерфі відомий вмінням довести до мурах своїми кіноприйомами. Автор "Американської історії жахів" представив новий серіал, який змусить кров охолонути. За сюжетом детектив Лоїс Трайон разом із місцевою черницею Меган повинен з'ясувати джерело серії жахливих злочинів, які зачіпають їхню громаду і їх самих особисто.

Довгоніг

Критики вже назвали "Довгонога" найстрашнішим фільмом 2024 року. У центрі подій детектив ФБР у виконанні Майки Монро, яка має знайти серійного вбивцю, якого втілив на екрані Ніколас Кейдж.

Субстанція

Фільм з Демі Мур у головній ролі наробив галасу після прем'єри. Моторошна історія про невпинну жагу до молодості змусить здригнутися навіть поціновувачів жанру.

Хто ти всередині

Візьміть віддалений і самотній будинок. Наповніть його друзями, які насолоджуються домашньою вечіркою. Додайте несподіванок. За ці роки за цим рецептом було знято десятки фільмів — від трилерів до пародій. Але лише деякі з них були настільки ж кумедними і дивними, як цей похмуро-смішний психологічний фільм жахів.

Нагадаємо, раніше ми писали про добірку найкращих серіалів для перегляду восени.

Також стало відомо, що зірка "Зоряних війн" завершує свою 45-річну кар'єру.