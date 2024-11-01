Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Хайди Клум вместе с мужем шокировали костюмами на Хэллоуин arrow

Хайди Клум вместе с мужем шокировали костюмами на Хэллоуин

1 ноября 2024 11:50
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор
Хайди Клум и ее муж шокировали образами на Хэллоуин - фото, видео
Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем. Фото: instagram.com/heidiklum
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор

Супермодель Хайди Клум – известная фанатка празднования Гэлловина. Каждый раз костюмы звезды становятся все более впечатляющими и вечеринка не стала исключением.

Кадрамы по празднованию модель поделилась в Instagram.

Читайте также:

Хайди Клум с мужем превратились в пришельцев

Супермодель еще в сентябре принялась интриговать поклонников своим образом на Ночь всех святых. Хайди делилась кадрами по изготовлению своего костюма.

Вечером 31 октября модель и ее муж, музыкант Том Каулитц, ошеломили своим появлением на ежегодной вечеринке в костюмах пришельцев. С искусственным дымом и звуковыми эффектами супруги предстали перед публикой, словно только что "прибыли на Землю".

Хайди и Том воспроизвели образы из культового фильма Стивена Спилберга "Инопланетянин" (1982).

Хайди Клум с мужчиной на Хэллоуин
Хайди Клум с мужчиной на Хэллоуин. Фото: Reuters

Музыкант был одет в "классический" образ пришельца ET, а вот модель воспроизвела известную сцену из фильма, где дети переодевают ET в более "человеческий" наряд.

Том Каулитц и Гайди Клум в костюмах
Том Каулитц и Хайди Клум в костюмах. Фото: Reuters

Над образами работал известный дизайнер и протезист Майк Марино, работавший над такими проектами, как сериал "Пингвин" и новый фильм Себастьяна Стана "Другой человек".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Prime Video (@primevideo)

Напомним, Ким Кардашьян в этом году удивила костюмом аллигатора на Хэллоуин.

Ранее мы писали, как празднуют Хэллоуин в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

костюмы Том Каулитц зарубежные звезды Хайди Клум Хэллоуин

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

19:32 США оголосили новий пакет допомоги Україні — що у списку

19:32 Подземная ловушка — в Одессе спасли дикого зверя, фото

19:23 РФ баллистикой атаковала Харьков, повреждены 14 домов — фото

19:04 Поставщики определились – сколько стоит 1 куб газа в ноябре

19:03 Шквальный ветер и дождь — завтра Харьков накроет ненастье

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

18:55 В Брюсселе хотели отравить газом участников мероприятия для ВСУ

18:49 Дело о расхищении генераторов в Одессе — новые детали

18:48 В приложении Резерв+ произошел технический сбой

18:41 Льготы для несовершеннолетних сотрудников — на что рассчитывать

18:39 Украинцы против "тысячи от Зеленского" — куда предлагают отдать

Срочная новость

19:32 США оголосили новий пакет допомоги Україні — що у списку

19:32 Подземная ловушка — в Одессе спасли дикого зверя, фото

19:23 РФ баллистикой атаковала Харьков, повреждены 14 домов — фото

19:04 Поставщики определились – сколько стоит 1 куб газа в ноябре

19:03 Шквальный ветер и дождь — завтра Харьков накроет ненастье

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

18:55 В Брюсселе хотели отравить газом участников мероприятия для ВСУ

18:49 Дело о расхищении генераторов в Одессе — новые детали

18:48 В приложении Резерв+ произошел технический сбой

18:41 Льготы для несовершеннолетних сотрудников — на что рассчитывать

18:39 Украинцы против "тысячи от Зеленского" — куда предлагают отдать

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Text

15:50 Шуляк объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы

Text

14:53 Украина почти подошла к максимуму потребления — когда блекауты

Text

13:02 НАТО позволит Польше сбивать ракеты — эфир День.LIVE

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

Text

12:57 Когда войска КНДР появятся на фронте — прогноз бойцов ВСУ

Text

12:13 Южанина раскрыла изменения в представлении деклараций чиновников

Text

11:33 Нардеп раскритиковала увеличение расходов Счетной палаты

Text

10:30 Южанина заявила, что 100 млрд грн из бюджета можно перенаправить

Text

08:56 Попенко сообщил, сколько теплосетей Киева нуждаются в ремонте

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре