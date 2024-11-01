Хайди Клум и ее муж шокировали образами на Хэллоуин - фото, видео

Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем. Фото: instagram.com/heidiklum

Супермодель Хайди Клум – известная фанатка празднования Гэлловина. Каждый раз костюмы звезды становятся все более впечатляющими и вечеринка не стала исключением.

Кадрамы по празднованию модель поделилась в Instagram.

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Супермодель еще в сентябре принялась интриговать поклонников своим образом на Ночь всех святых. Хайди делилась кадрами по изготовлению своего костюма.

Вечером 31 октября модель и ее муж, музыкант Том Каулитц, ошеломили своим появлением на ежегодной вечеринке в костюмах пришельцев. С искусственным дымом и звуковыми эффектами супруги предстали перед публикой, словно только что "прибыли на Землю".

Хайди и Том воспроизвели образы из культового фильма Стивена Спилберга "Инопланетянин" (1982).

Хайди Клум с мужчиной на Хэллоуин. Фото: Reuters

Музыкант был одет в "классический" образ пришельца ET, а вот модель воспроизвела известную сцену из фильма, где дети переодевают ET в более "человеческий" наряд.

Том Каулитц и Хайди Клум в костюмах. Фото: Reuters

Над образами работал известный дизайнер и протезист Майк Марино, работавший над такими проектами, как сериал "Пингвин" и новый фильм Себастьяна Стана "Другой человек".

Напомним, Ким Кардашьян в этом году удивила костюмом аллигатора на Хэллоуин.

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