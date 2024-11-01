Костюм Кім Кардаш'ян на Гелловін — відео

Американська бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: Instagram/kimkardashian

Американська бізнесвумен Кім Кардаш'ян здивувала шанувальників образом на Гелловін. Зірка перевтілилася в алігатора-альбіноса.

Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Зірка дебютувала в приголомшливому костюмі, розробленому художником Алексісом Стоуном. Для того, щоб перевтілитися у рептилію, Кім вдягла протези на голову та груди, вкриті лускою.

Стоун наніс спеціальну фарбу на тіло Кардаш'ян, щоб створити колір алігатора, і додав зелені контактні лінзи. Руки зірки прикрасили лускою та штучними кігтями замість звичного манікюру.

Шанувальники неоднозначно відреагували на перевтілення власницю Skims у рептилію.

"Боже мій, Кім просто культова, це найкращий костюм на Гелловін".

Частина підписників залишила образливі коментарі.

"Це її справжня форма".

"Рептилія зняла свій костюм на Гелловін. Як розумно!".

Нагадаємо, раніше ми писали, що сестра Кім Кардаш’ян, Кайлі Дженнер у рукавичках від українського бренду позувала для Vogue. Також ми розповідали, що на Кім Кардаш'ян полює сталкер, який вже нажахав іншу голлівудську зірку.