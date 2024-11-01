Костюм Ким Кардашьян на Хэллоуин — видео

Американский бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: Instagram/kimkardashian

Американская бизнес-вумен Ким Кардашьян удивила поклонников образом на Хэллоуин. Звезда превратилась в аллигатора-альбиноса.

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице Instagram.

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Звезда дебютировала в потрясающем костюме, разработанном художником Алексисом Стоуном. Для того чтобы превратиться в рептилию, Ким надела протезы на голову и грудь, покрытые чешуей.

Стоун нанес специальную краску на тело Кардашьян, чтобы создать цвет аллигатора, и добавил зеленые контактные линзы. Руки звезды украсили чешуей и искусственными когтями вместо привычного маникюра.

Поклонники неоднозначно отреагировали на перевоплощение владелицы Skims в рептилию.

"Боже мой, Ким просто культовая, это лучший костюм на Хэллоуин".

Часть подписчиков оставила оскорбительные комментарии.

"Это ее истинная форма".

"Рептилия сняла свой костюм на Хэллоуин. Как разумно!".

Напомним, ранее мы писали, что сестра Ким Кардашьян, Кайли Дженнер в перчатках от украинского бренда позировала для Vogue. Также мы рассказывали, что на Ким Кардашьян охотится сталкер, уже напугавший другую голливудскую звезду.