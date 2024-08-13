Кайлі Дженнер вдягнула рукавички від українського бренду — фото

Кайлі Дженнер у рукавичках від українського бренду позувала для Vogue
Світська левиця та американська телезірка Кайлі Дженнер прикрасила обкладинку Vogue. Для одного з образів вона вдягнула вишукані рукавички від українського бренду.
Зірка позувала для British Vogue.
Кайлі Дженнер вдягнула рукавички від українського бренду ZHILYOVA
Британський Vogue обрав головною музою вересневого випуску Кайлі Дженнер. На обкладинці вона позувала у звичному для себе спокусливому образі — темна сукня з акцентом на її декольте та довгі стрункі ноги. Зірка мала прекрасний вигляд на фоні жовтих квітів.
Також Кайлі знялась разом зі своїми дітьми — Стормі та Ейр Вебстери. В інтерв’ю розповіла про пологову депресію та сімейне реаліті, яке вже понад 10 років збирає мільйонні перегляди.
"Я точно пам’ятаю момент, коли розпочалися знімання першого проєкту. Моя мама увійшла до вітальні та оголосила назву шоу. Вона сказала: "Гей, воно називатиметься Keep Up with Kardashians. Я борюся за це, бо це так важливо, щоб наше ім’я було в назві шоу. Щоб нас ніколи не могли замінити"", — пригадала Дженнер.
Також вона зізналась, що їй було непросто стати мамою в юному віці. Однак, вона обожнює своїх дітей усім серцем.
"Мені було 19 років, коли я завагітніла, і 20, коли я народила дочку Стормі. Мої діти просто люблять мене беззастережно, і це дає мені сили йти по життю", — поділилась Кайлі.
Також Дженнер приміряла рукавички від українського бренду ZHILYOVA. Витончений дизайн та легка тканина зробили образ зірки особливо вишуканим.
Нагадаємо, батька дітей Кайлі Дженнер затримала поліція у Парижі. Також зірка вразила ідеальною фігурою на італійському відпочинку.
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