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Кайлі Дженнер у рукавичках від українського бренду позувала для Vogue

13 серпня 2024 23:45
Антоніна Завадська - Редактор
Кайлі Дженнер вдягнула рукавички від українського бренду — фото
Американська бізнесвумен та світська левиця Кайлі Дженнер. Фото: Vogue
Антоніна Завадська - Редактор

Світська левиця та американська телезірка Кайлі Дженнер прикрасила обкладинку Vogue. Для одного з образів вона вдягнула вишукані рукавички від українського бренду. 

Зірка позувала для British Vogue.

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Кайлі Дженнер вдягнула рукавички від українського бренду ZHILYOVA

Британський Vogue обрав головною музою вересневого випуску Кайлі Дженнер. На обкладинці вона позувала у звичному для себе спокусливому образі — темна сукня з акцентом на її декольте та довгі стрункі ноги. Зірка мала прекрасний вигляд на фоні жовтих квітів. 

Світська левиця Кайлі Дженнер на обкладинці Vogue. Фото: Vogue
Світська левиця Кайлі Дженнер на обкладинці Vogue. Фото: Vogue

Також Кайлі знялась разом зі своїми дітьми — Стормі та Ейр Вебстери. В інтерв’ю розповіла про пологову депресію та сімейне реаліті, яке вже понад 10 років збирає мільйонні перегляди. 

"Я точно пам’ятаю момент, коли розпочалися знімання першого проєкту. Моя мама увійшла до вітальні та оголосила назву шоу. Вона сказала: "Гей, воно називатиметься Keep Up with Kardashians. Я борюся за це, бо це так важливо, щоб наше ім’я було в назві шоу. Щоб нас ніколи не могли замінити"", — пригадала Дженнер.

Кайлі Дженнер з дітьми. Фото: Vogue
Кайлі Дженнер з дітьми. Фото: Vogue

Також вона зізналась, що їй було непросто стати мамою в юному віці. Однак, вона обожнює своїх дітей усім серцем.

"Мені було 19 років, коли я завагітніла, і 20, коли я народила дочку Стормі. Мої діти просто люблять мене беззастережно, і це дає мені сили йти по життю", — поділилась Кайлі.

Кайлі Дженнер мала пологову депресію. Фото: Vogue
Кайлі Дженнер мала післяпологову депресію. Фото: Vogue

Також Дженнер приміряла рукавички від українського бренду ZHILYOVA. Витончений дизайн та легка тканина зробили образ зірки особливо вишуканим. 

 Кайлі Дженнер у рукавичках від ZHILYOVA. Фото: Vogue
Кайлі Дженнер у рукавичках від ZHILYOVA. Фото: Vogue

Нагадаємо, батька дітей Кайлі Дженнер затримала поліція у Парижі. Також зірка вразила ідеальною фігурою на італійському відпочинку. 

США Кім Кардашян мода Україна Кайлі Дженнер телебачення Vogue

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