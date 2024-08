Американский бизнесвумен и светская львица Кайли Дженнер. Фото: Vogue

Светская львица и американская телезвезда Кайли Дженнер украсила обложку Vogue. Для одного из образов она надела изысканные перчатки от украинского бренда.

Звезда позировала для British Vogue.

Кайли Дженнер надела перчатки от украинского бренда ZHILYOVA

Британский Vogue выбрал главной музой сентябрьского выпуска Кайли Дженнер. На обложке она позировала в привычном для себя соблазнительном образе — темное платье с акцентом на его декольте и длинные стройные ноги. Звезда выглядит прекрасно на фоне желтых цветов.

Светская львица Кайли Дженнер на обложке Vogue. Фото: Vogue

Также Кайли снялась вместе со своими детьми — Сторми и Эйр Уэбстеры. В интервью рассказала о родовой депрессии и семейном реалити, которое уже более 10 лет собирает миллионные просмотры.

"Я точно помню момент, когда началась съемка первого проекта. Моя мама вошла в гостиную и объявила название шоу. Она сказала: "Эй, оно будет называться Keep Up with Kardashians. Я борюсь за это, потому что это так важно, чтобы наше имя было в названии шоу. Чтобы нас никогда не могли заменить", — вспомнила Дженнер.

Кайли Дженнер с детьми. Фото: Vogue

Она призналась, что ей было непросто стать мамой в юном возрасте. Однако она обожает своих детей всем сердцем.

"Мне было 19 лет, когда я забеременела, и 20, когда я родила дочь Сторми. Мои дети просто любят меня безоговорочно, и это дает мне силы идти по жизни", — поделилась Кайли.

Кайли Дженнер имела послеродовую депрессию. Фото: Vogue

Также Дженнер примерила перчатки украинского бренда ZHILYOVA. Утонченный дизайн и легкая ткань сделали образ звезды особенно изысканным.

Кайли Дженнер в перчатках от ZHILYOVA. Фото: Vogue

