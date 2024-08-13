Кайли Дженнер в перчатках от украинского бренда позировала для Vogue
Светская львица и американская телезвезда Кайли Дженнер украсила обложку Vogue. Для одного из образов она надела изысканные перчатки от украинского бренда.
Звезда позировала для British Vogue.
Кайли Дженнер надела перчатки от украинского бренда ZHILYOVA
Британский Vogue выбрал главной музой сентябрьского выпуска Кайли Дженнер. На обложке она позировала в привычном для себя соблазнительном образе — темное платье с акцентом на его декольте и длинные стройные ноги. Звезда выглядит прекрасно на фоне желтых цветов.
Также Кайли снялась вместе со своими детьми — Сторми и Эйр Уэбстеры. В интервью рассказала о родовой депрессии и семейном реалити, которое уже более 10 лет собирает миллионные просмотры.
"Я точно помню момент, когда началась съемка первого проекта. Моя мама вошла в гостиную и объявила название шоу. Она сказала: "Эй, оно будет называться Keep Up with Kardashians. Я борюсь за это, потому что это так важно, чтобы наше имя было в названии шоу. Чтобы нас никогда не могли заменить", — вспомнила Дженнер.
Она призналась, что ей было непросто стать мамой в юном возрасте. Однако она обожает своих детей всем сердцем.
"Мне было 19 лет, когда я забеременела, и 20, когда я родила дочь Сторми. Мои дети просто любят меня безоговорочно, и это дает мне силы идти по жизни", — поделилась Кайли.
Также Дженнер примерила перчатки украинского бренда ZHILYOVA. Утонченный дизайн и легкая ткань сделали образ звезды особенно изысканным.
Напомним, отца детей Кайли Дженнер задержала полиция в Париже. Также звезда поразила идеальную фигуру на итальянском отдыхе.
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