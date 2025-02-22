ТЦК оштрафував чоловіка, який оновив дані онлайн — що вирішив суд

Молоток судді. Фото: скриншот

У Харківській області військовозобов'язаний оновив дані, але отримав штраф від ТЦК. Чоловік подав позов в суд, аби скасувати постанову про адміністративне порушення.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Житель Харківщини звернувся до суду, щоб скасувати постанову від ТЦК. Центр комплектування наклав на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 17 тис. грн.

ТЦК вирішив так покарати військовозобов'язаного через неявку за повісткою для уточнення даних. Разом з тим, у "Резерв+" була інформація про те, що чоловік уточнив свої персональні дані та має відстрочку від призову. Суд зауважив, що позивачу не було повідомлено, які саме дані він не оновив та яка була причина виклику.

Військовозобов'язаний в суді зазначив, що не мав умислу порушувати законодавство. Він наголосив, що з 2015 року проходив військову службу у Збройних силах України, а також долучався до лав війська вже під час дії воєнного стану. В липні 2024 року чоловіка взяли на військовий облік.

Вирок суду

За словами позивача, він не отримував ані повістки, ані поштового повідомлення про необхідність її отримання. Про те, що на його ім'я виписана повістка, чоловік дізнався від свого батька, якому зателефонували працівники поліції. Правоохоронці повідомили чоловікові, що його син у розшуку.

Суд вирішив задовольнити позов чоловіка. Постанову про притягнення до адміністративної відповідальності скасували.

Нагадаємо, у Харківській області суд розглянув справу щодо штрафу від ТЦК. На чоловіка наклали штраф у розмірі 17 тис. грн нібито через неявку за повісткою.

Також у Миколаївській області судили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Він пояснив у суді, що не прийшов до ТЦК через борги та безробіття.