ТЦК оштрафовал мужчину, который обновил данные онлайн — что решил суд

Молоток судьи. Фото: скриншот

В Харьковской области военнообязанный обновил данные, но все равно получил штраф от ТЦК. Мужчина подал иск в суд, чтобы отменить постановление об административном нарушении.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Житель Харьковщины обратился в суд, чтобы отменить постановление от ТЦК. Центр комплектования наложил на него административное взыскание в виде штрафа в размере 17 тыс. грн.

ТЦК решил так наказать военнообязанного из-за неявки по повестке для уточнения данных. Вместе с тем, в "Резерв+" была информация о том, что мужчина уточнил свои персональные данные и имеет отсрочку от призыва. Суд отметил, что истцу не было сообщено, какие именно данные он не обновил и какая была причина вызова.

Военнообязанный в суде отметил, что не имел умысла нарушать законодательство. Он отметил, что с 2015 года проходил военную службу в Вооруженных силах Украины, а также присоединился к рядам войска уже во время действия военного положения. В июле 2024 года мужчину взяли на воинский учет.

Приговор суда

По словам истца, он не получал ни повестки, ни почтового уведомления о необходимости ее получения. О том, что на его имя выписана повестка, мужчина узнал от своего отца, которому позвонили сотрудники полиции. Правоохранители сообщили мужчине, что его сын в розыске.

Суд решил удовлетворить иск мужчины. Постановление о привлечении к административной ответственности отменили.

Напомним, в Харьковской области суд рассмотрел дело по штрафу от ТЦК. На мужчину наложили штраф в размере 17 тыс. грн якобы из-за неявки по повестке.

Также в Николаевской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации. Он объяснил в суде, что не пришел в ТЦК из-за долгов и безработицы.