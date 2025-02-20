У Харкові суд скасував штраф 17 000 грн за неявку до ТЦК

Молоток судді. Фото: Freepik

У Харківській області суд оголосив вирок щодо військовозобов'язаного, якого оштрафували на 17 000 грн за неявку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Суд визнав, що повістка не була вручена належним чином, а отже, адміністративне правопорушення відсутнє.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Позивач отримав постанову про штраф за неявку до ТЦК 20 жовтня 2024 року. Військовозобов’язаний стверджував, що не отримував повістку, оскільки на момент її направлення перебував у Харкові, де навчається на денній формі.

Він також мав чинну відстрочку від мобілізації. Також чоловік додав у суді, що не отримував повістку особисто, а лише дізнався про її існування після дзвінка з поліції. Крім того, він завчасно оновив персональні дані у додатку "Резерв+" і не мав зобов’язань щодо додаткової явки.

Згідно з матеріалами справи, повістку було відправлено поштою, однак вона повернулася до ТЦК з відміткою "адресат відсутній за вказаною адресою".

Суд погодився з аргументами позивача та встановив, що надсилання повістки поштою не є достатньою підставою для автоматичного визнання військовозобов'язаного таким, що отримав її. Оскільки громадянин не був офіційно повідомлений, його неявка не могла вважатися адміністративним правопорушенням.

Суд ухвалив рішення скасувати постанову про накладення штрафу у 17 000 грн та закрити провадження у справі через відсутність складу адміністративного правопорушення.

Нагадаємо, у Волинській області судили чоловіка, який займався переправлянням ухилянтів за кордон.

Також у Харкові судили військовослужбовця, який погрожував гранатою своєму командиру.