В Харькове суд отменил штраф 17 000 грн за неявку в ТЦК

Молоток судьи. Фото: Freepik

В Харьковской области суд огласил приговор в отношении военнообязанного, которого оштрафовали на 17 000 грн за неявку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Суд признал, что повестка не была вручена надлежащим образом, а следовательно, административное правонарушение отсутствует.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Истец получил постановление о штрафе за неявку в ТЦК 20 октября 2024 года. Военнообязанный утверждал, что не получал повестку, поскольку на момент ее направления находился в Харькове, где учится на дневной форме.

Он также имел действующую отсрочку от мобилизации. Также мужчина добавил в суде, что не получал повестку лично, а лишь узнал о ее существовании после звонка из полиции. Кроме того, он заблаговременно обновил персональные данные в приложении "Резерв+" и не имел обязательств по дополнительной явке.

Согласно материалам дела, повестка была отправлена по почте, однако она вернулась в ТЦК с отметкой "адресат отсутствует по указанному адресу".

Суд согласился с аргументами истца и установил, что отправка повестки по почте не является достаточным основанием для автоматического признания военнообязанного получившим ее. Поскольку гражданин не был официально уведомлен, его неявка не могла считаться административным правонарушением.

Суд принял решение отменить постановление о наложении штрафа в 17 000 грн и закрыть производство по делу из-за отсутствия состава административного правонарушения.

Напомним, в Волынской области судили мужчину, который занимался переправкой уклонистов за границу.

Также в Харькове судили военнослужащего, который угрожал гранатой своему командиру.