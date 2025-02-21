На Миколаївщині чоловіка засудили до 3 років за ухилення від мобілізації

Молоток судді. Фото: Freepik

Веселинівський районний суд Миколаївської області виніс вирок щодо мешканця регіону, який ухилявся від призову на військову службу під час загальної мобілізації. Він пояснив у суді, що не прийшов до ТЦК через борги та безробіття.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Чоловік отримав повістку і проігнорував її

Як встановило слідство, у травні 2024 року обвинувачений отримав повістку про необхідність прибуття до військового комісаріату для подальшого проходження служби. Однак він свідомо не з’явився у зазначений термін, хоча не мав законних підстав для відстрочки. У серпні того ж року чоловік повторно відмовився від отримання повістки, що підтвердили відповідні акти та свідчення службових осіб.

У суді він визнав свою вину, пояснивши, що ухилився від мобілізації через фінансові труднощі та необхідність утримувати сім’ю.

"Але він не з`явився на вказану дату, оскільки відмовляється від проходження військової служби, так як у нього є чотири неоплачених кредити, дружина є безробітною, на утриманні є неповнолітня дитина, а також хвора матір. Дійсно він пройшов медичний огляд, та лікарі йому написали, що він придатний для проходження військової служби. В серпні 2024 року йому було також вручено другу повістку про явку до ТЦК на 09.08.2024 року о 08.00 годині, але він також відмовився від проходження військової служби. Визнає, що своїми діями вчинив злочин, та розкаявся в скоєному", — йдеться у матеріалах судової справи.

Проте суд врахував, що він є працездатним та не має медичних протипоказань до проходження служби. Враховуючи тяжкість злочину та відсутність щирого каяття, суд постановив призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки.

Нагадаємо, у Полтавській області судили чоловіка, який відмовився від мобілізації через проблеми з вагою.

А в Одеській області чоловік опинився на лаві підсудних, бо проігнорував повістку.