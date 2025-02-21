На Николаевщине мужчину приговорили к 3 годам за уклонение от мобилизации

Молоток судьи. Фото: Freepik

Веселиновский районный суд Николаевской области вынес приговор в отношении жителя региона, который уклонялся от призыва на военную службу во время всеобщей мобилизации. Он объяснил в суде, что не пришел в ТЦК из-за долгов и безработицы.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Мужчина получил повестку и проигнорировал ее

Как установило следствие, в мае 2024 года обвиняемый получил повестку о необходимости прибытия в военный комиссариат для дальнейшего прохождения службы. Однако он сознательно не явился в указанный срок, хотя не имел законных оснований для отсрочки. В августе того же года мужчина повторно отказался от получения повестки, что подтвердили соответствующие акты и показания должностных лиц.

В суде он признал свою вину, объяснив, что уклонился от мобилизации из-за финансовых трудностей и необходимости содержать семью.

"Но он не явился на указанную дату, поскольку отказывается от прохождения военной службы, так как у него есть четыре неоплаченных кредита, жена является безработной, на иждивении есть несовершеннолетний ребенок, а также больная мать. Действительно он прошел медицинский осмотр, и врачи ему написали, что он пригоден для прохождения военной службы. В августе 2024 года ему было также вручено вторую повестку о явке в ТЦК на 09.08.2024 года в 08.00 часов, но он также отказался от прохождения военной службы. Признает, что своими действиями совершил преступление, и раскаялся в содеянном", — говорится в материалах судебного дела.

Однако суд учел, что он является трудоспособным и не имеет медицинских противопоказаний к прохождению службы. Учитывая тяжесть преступления и отсутствие искреннего раскаяния, суд постановил назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Напомним, в Полтавской области судили мужчину, который отказался от мобилизации из-за проблем с весом.

А в Одесской области мужчина оказался на скамье подсудимых, потому что проигнорировал повестку.