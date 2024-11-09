Бывшая работница Джей Ло защитила звезду на фоне скандала с P. Diddy.

Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Певицу Дженнифер Лопес подозревают в умолчании преступлений рэпера P. Diddy. Бывшая сотрудница звезды рассказала, действительно ли столько лет и скрывала правду.

Подробностями поделилось издание The Mirror.

Читайте также:

Бывшая работница Джей Ло стала в защиту звезды

В последнее время в сети все больше говорят о том, что Лопес могла знать все преступления своего бывшего бойфренда Шона Комбса (P. Diddy).

Однако бывшая сотрудница отдела развития звезды, писательница Теа де Соуза, опровергла все обвинения в сторону Джен.

"Если вы знали Дженнифер Лопес, если вы когда-либо работали с ней, как я, или если вы были близки с людьми, которые для нее как семья, как я, вы бы знали, что она не имела никакого представления о Diddy. Она почти не пьет, она не тусовщица, она не любительница развлечений, она трудоголик, которая была очарована им на короткое время в своей жизни", — заявила Теа.

Дженнифер Лопес и Шон Комбс были в отношениях в течение двух лет. Пара начала встречаться в 1999 году, но постоянные ссоры эти измены со стороны рэпера заставили певицу уйти.

Ранее Дженнифер Лопес резко отреагировала на вопрос о своем бывшем.

Также стало известно, что имение P. Diddy никак не могут продать из-за "грязной репутации".