Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірки arrow Маєток P. Diddy не хочуть купувати через брудну репутацію arrow

Маєток P. Diddy не хочуть купувати через брудну репутацію

9 листопада 2024 07:50
Світлана Заболотна - Редактор
Маєток P. Diddy за майже 62 млн не хочуть купувати — причини
Американський репер P. Diddy. Фото: скриншот
Світлана Заболотна - Редактор

Маєток заарештованого американського репера та музичного продюсера P. Diddy, справжнє ім'я якого Шон Комбс, не хочуть купувати. Розкішний будинок не приваблює покупців через скандальну репутацію. 

Про це пише TMZ.

Читайте також:

Маєток P. Diddy за майже 62 млн не хочуть купувати 

Нерухомість репера P. Diddy була виставлена на ринок два місяці тому. Однак, за весь цей час було лише кілька клієнтів, які роздумували купити маєток за цю смішну ціну — 61,5 млн доларів. Одне подружжя завітало на огляд, однак жінку налякав будинок.

Також інсайдер заявив, що будинок має занадто "непристойну" репутацію на тлі скандалу та звинувачень проти P. Diddy. Ніхто не бажає жити в маєтку, в якому відбувались групові оргії, розтління неповнолітніх, сутенерство, вживання наркотиків та рекет. Саме в цьому звинувачують репера. Однак медіамагнат заперечує всі докази.

Також репутацію нерухомості зіпсовано через рейд Служби внутрішньої безпеки, який відбувся у березні цього року. Тоді правоохоронці знайшли тисячі пляшечок дитячої олії та лубрикантів.

Відомо, що маєток репера величезний та розташований у центрі дуже заможного району Каліфорнії. Будинок має 10 спалень, 13 ванних кімнат і багато інших зручностей — винний льох, бібліотеку, тренажерний зал, криту сауну, басейн і "надсучасний театр, який може вмістити 35 осіб". Також на території розташований гостьовий будинок з тренажерним залом та студією звукозапису.

Нагадаємо, син Дональда Трампа прокоментував арешт P. Diddy та звинуватив суперницю батька Камалу Гарріс у покриванні причетних до його злочинів зірок. Також репер облаштував свій маєток для брудних вечірок дзеркалами, щоб насолоджуватись "забороненими веселощами".

Лос-Анджелес Лейкерс США репер P. Diddy насильство секс-скандал

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:24 За яких умов жінки можуть звільнитися зі служби в армії

04:25 Мер Одеси показав наслідки нічної атаки РФ на місто

04:03 У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

03:26 "Азов" шукає на роботу автоелектриків — які умови та зарплата

02:28 Глава МВС України розповів, як воює його син

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

01:32 Чи переплачував "Харківводоканал" за бензин — що вирішив суд

01:27 У прокураторі розповіли перші наслідки атаки РФ по Харкову

01:17 Дрони РФ атакували Одесу — пошкоджено будинки, виникли пожежі

00:30 Відстрочка через дитину з інвалідністю — юристи назвали проблему

Оновлено

00:23 Стало відомо, коли звільнять тренера Довбика

05:24 За яких умов жінки можуть звільнитися зі служби в армії

04:25 Мер Одеси показав наслідки нічної атаки РФ на місто

04:03 У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

03:26 "Азов" шукає на роботу автоелектриків — які умови та зарплата

02:28 Глава МВС України розповів, як воює його син

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

01:32 Чи переплачував "Харківводоканал" за бензин — що вирішив суд

01:27 У прокураторі розповіли перші наслідки атаки РФ по Харкову

01:17 Дрони РФ атакували Одесу — пошкоджено будинки, виникли пожежі

00:30 Відстрочка через дитину з інвалідністю — юристи назвали проблему

Оновлено

00:23 Стало відомо, коли звільнять тренера Довбика

Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Text

19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд