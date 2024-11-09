Маєток P. Diddy за майже 62 млн не хочуть купувати 

Американський репер P. Diddy. Фото: скриншот

Маєток заарештованого американського репера та музичного продюсера P. Diddy, справжнє ім'я якого Шон Комбс, не хочуть купувати. Розкішний будинок не приваблює покупців через скандальну репутацію.

Про це пише TMZ.

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Нерухомість репера P. Diddy була виставлена на ринок два місяці тому. Однак, за весь цей час було лише кілька клієнтів, які роздумували купити маєток за цю смішну ціну — 61,5 млн доларів. Одне подружжя завітало на огляд, однак жінку налякав будинок.

Також інсайдер заявив, що будинок має занадто "непристойну" репутацію на тлі скандалу та звинувачень проти P. Diddy. Ніхто не бажає жити в маєтку, в якому відбувались групові оргії, розтління неповнолітніх, сутенерство, вживання наркотиків та рекет. Саме в цьому звинувачують репера. Однак медіамагнат заперечує всі докази.

Також репутацію нерухомості зіпсовано через рейд Служби внутрішньої безпеки, який відбувся у березні цього року. Тоді правоохоронці знайшли тисячі пляшечок дитячої олії та лубрикантів.

Відомо, що маєток репера величезний та розташований у центрі дуже заможного району Каліфорнії. Будинок має 10 спалень, 13 ванних кімнат і багато інших зручностей — винний льох, бібліотеку, тренажерний зал, криту сауну, басейн і "надсучасний театр, який може вмістити 35 осіб". Також на території розташований гостьовий будинок з тренажерним залом та студією звукозапису.

Нагадаємо, син Дональда Трампа прокоментував арешт P. Diddy та звинуватив суперницю батька Камалу Гарріс у покриванні причетних до його злочинів зірок. Також репер облаштував свій маєток для брудних вечірок дзеркалами, щоб насолоджуватись "забороненими веселощами".