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Особняк P. Diddy не хотят покупать из-за грязной репутации

9 ноября 2024 07:50
Светлана Заболотная - Редактор
Особняк P. Diddy за почти 62 млн не хотят покупать — причины
Американский рэпер P. Diddy. Фото: скриншот
Светлана Заболотная - Редактор

Имение арестованного американского репера и музыкального продюсера P. Diddy, настоящее имя которого Шон Комбс, не хотят покупать. Роскошный дом не привлекает покупателей из-за скандальной репутации.

Об этом пишет TMZ.

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Имение P. Diddy за почти 62 млн не хотят покупать

Недвижимость репера P. Diddy была выставлена на рынок два месяца назад. Однако за все это время было всего несколько клиентов, которые раздумывали купить имение по этой смешной цене — 61,5 млн долларов. Одна супружеская пара пришла на осмотр, однако женщину испугал дом.

Также инсайдер заявил, что у имения слишком "непристойная" репутация на фоне скандала и обвинений против P. Diddy. Никто не желает жить в особняке, где проходили групповые оргии, растление несовершеннолетних, сутенерство, употребление наркотиков и рэкет. Именно в этом обвиняют репера. Однако медиа магнат отрицает все доказательства.

Также репутация недвижимости испорчена из-за рейда Службы внутренней безопасности, который состоялся в марте этого года. Тогда правоохранители обнаружили тысячи бутылочек детского масла и лубрикантов.

Известно, что имение репера огромно и расположено в центре очень богатого района Калифорнии. Дом имеет 10 спален, 13 ванных комнат и много других удобств — винный погреб, библиотеку, тренажерный зал, крытую сауну, бассейн и "сверхсовременный кинотеатр, который может вместить 35 человек". Также на территории находится гостевой дом с тренажерным залом и студией звукозаписи.

Напомним, сын Дональда Трампа прокомментировал арест P. Diddy и обвинил соперницу отца Камала Гаррис в прикрытие причастных к его преступлениям звезд. Также репер обустроил свое имение для грязных вечеринок зеркалами, чтобы наслаждаться "запретным весельем".

Лос-Анджелес Лейкерс США рэпер P. Diddy насилие секс-скандал

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