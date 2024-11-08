Дональд Трамп-молодший звинуватив Гарріс у підкупі зірок — до чого тут P. Diddy

Політик Дональд Трамп-молодший. Фото: скриншот

Син майбутнього президента США Дональд Трамп-молодший прокоментував скандал навколо репера P. Diddy. Він вважає, що це політична справа, яку замовили, щоб зменшити підтримку його батька на виборах.

Про це Дональд Трамп-молодший сказав під час свого подкасту Triggered.

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Син Дональда Трампа заявив, що зіркам, які підтримували кандидатку у президенти США від демократів Камалу Гарріс, заплатили. Водночас вони були зацікавлені в перемозі політикині, адже прагнули захистити себе від участі у справі репера P. Diddy.

Чимало з цих селебріті є в списках скандальних вечірок артиста, якого заарештували через сексуальне насильство та сутенерство. За публічну підтримку Гарріс нібито пообіцяла їм конфіденційність.

"Це проплачена операція інфлюенсерів. Знайте це. Знаменитості, яким не платять, можливо, отримують гроші в інший спосіб, тому що вони або в списку Епштейна, або в списку вечірок P. Diddy, або в обох списках", — сказав син політика.

Однак доказів, які підтвердили б заяву Трампа-молодшого, немає.

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