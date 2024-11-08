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Сын Трампа внезапно прокомментировал скандал вокруг P. Diddy

8 ноября 2024 07:50
Валерия Соколенко - Редактор
Дональд Трамп-младший обвинил Харрис в подкупе звезд — к чему здесь P. Diddy
Дональд Трамп-младший. Фото: скриншот
Валерия Соколенко - Редактор

Сын будущего президента США Дональд Трамп-младший прокомментировал скандал вокруг репера P. Diddy. Он считает, что это политическое дело, которое было заказано, чтобы уменьшить поддержку его отца на выборах.

Об этом Дональд Трамп-младший сказал во время своего подкаста Triggered.

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Сын Дональда Трампа заявил, что звездам, поддерживавшим кандидатку в президенты США от демократов Камалу Харрис, заплатили. В то же время они были заинтересованы в победе политика, ведь старались оградить себя от участия в деле репера P. Diddy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Beyoncé (@beyonce)

Многие из этих селебрити есть в списках скандальных вечеринок артиста, которого арестовали из-за сексуального насилия и сутенерства. За публичную поддержку Гаррис вроде бы пообещала им конфиденциальность.

"Это проплаченная операция инфлюенсеров. Знайте это. Знаменитости, которым не платят, возможно, получают деньги другим способом, потому что они либо в списке Эпштейна, либо в списке вечеринок P. Diddy, либо в обоих списках", — сказал сын политика.

Однако доказательств, которые подтвердили бы заявление Трампа-младшего, нет.

Напомним, мы рассказывали о любовницах и женах Дональда Трампа. Также поведали, почему будущий президент США обожает песню "YMCA".

выборы в США 2024 Дональд Трамп Камала Харрис скандал США P. Diddy

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