P. Diddy спокушав дзеркалами на брудних вечірках — деталі

Американський репер, продюсер P. Diddy. Скриншот: BBC

Стало відомо, як облаштовував заарештований репер P. Diddy кімнату для статевих актів на скандальних "білих" вечірках. Він повісив дзеркала, щоб створити розпусну атмосферу.

Про це пише Page Six.

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На вечірках P. Diddy у кімнатах всюди висіли дзеркала. Один з ймовірних організаторів заявив, що репер прагнув бачити оргії з усіх боків.

"Куди б ви не глянули, ви побачите своє відображення знову і знову. Ви можете уявити, як це виглядало б, коли люди голі і займаються сексом на підлозі, на диванах, де завгодно", — розповів він.

Планувальник заходів, якого репер найняв на початку 2000-х, також зізнався, що P. Diddy наймав "і чоловіків, і жінок, які називали себе "моделями"" для своїх вечірок.

"Але принаймні мені здавалося очевидним, що вони насправді були секс-працівниками", — стверджує організатор і запевняє, що він не був причетний до цих домовленостей.

Також, за словами інсайдера видання, репер був готовий платити шалені гроші за крутий захід. Він міг витратити близько 500 000 доларів.

"Все, що він запитував, це: "Це буде чудова вечірка?" Якщо відповідь була "так", він був готовий заплатити", — розповів організатор.

У список "мастхев" завжди додавали чудову їжу, дорогий алкоголь, танцюристів, акробатів, моделей. Інколи були навіть живі тварини.

Нагадаємо, син Трампа висловився щодо арешту P. Diddy та приписав справу політику Камалі Гарріс. Також російський репер Тіматі заявив, що бував на вечірках арештованого американця.