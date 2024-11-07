Коли Тіматі познайомився з P. Diddy та що робив на його вечірках — деталі

Російський репер Тіматі. Фото: РосЗМІ

Російський артист Тіматі зізнався, як познайомився зі скандальним американським репером P. Diddy. Зірка також бував на його вечірках.

Про це пишуть РосЗМІ.

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Репер Тіматі прилетів у Нью-Йорк та випадково зустрівся з 50-річним казахстанцем. Він знав багатьох місцевих селебріті та спортсменів.

"Він знав дуже багатьох атлетів, артистів, акторів. Перебував у колі та в тусовці досить відомих людей Він позначив мені, що P. Diddy є його другом і що у найближчі кілька днів він приїде з великої компанії до Сан-Тропе. На пляжі, він просто підвів мене, сказав: "Це відомий репер із Росії Тіматі", — розповів росіянин.

Пізніше Тіматі знову побачився зі скандальним американцем в Парижі під час туру Diddy та Snoop Dogg. У результаті вони записали спільну пісню та зняли кліп, а в подарунок Diddy отримав шубу із шиншили від російського бренду.

Також Тіматі відвідав кілька вечірок Diddy. Одна з них була організована у Лос-Анджелесі на честь виходу нового альбому Diddy, де серед гостей були такі зірки, як Fat Joe, Lil Wayne, Beyoncé. Також росіянин бував і на іншому заході — на яхті у Каннах, де розважались Леонардо Ді Капріо, Періс Хілтон та інші зірки. За його словами, ніякої розпусти та злочиніввін там не бачив.

Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск розкритикував колишню дівчину P. Diddy. Також поліція провела рейд у в'язниці арештованого репера.