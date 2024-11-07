Когда Тимати познакомился с P. Diddy и что делал на его вечеринках.

Российский репер Тимати. Фото: РосСМИ

Российский артист Тимати признался, как познакомился со скандальным американским рэпером P. Diddy. Звезда бывал на его вечеринках.

Об этом пишут РосСМИ.

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Рэпер Тимати прилетел в Нью-Йорк и случайно встретился с 50-летним казахстанцем. Он знал многих местных селебритов и спортсменов.

"Он знал очень многих атлетов, артистов, актеров. Находился в кругу и в тусовке достаточно известных людей. Он обозначил мне, что P. Diddy — его друг і он приедет ближайшими днями. На пляже, он просто подвел меня и сказал: "Это известный репер с России Тимати", — рассказал россиянин.

Позже Тимати снова увидел скандального американца в Париже во время тура Diddy и Snoop Dogg. В результате они записали общую песню и сняли клип, а в подарок Diddy получил шубу из шиншиллы от российского бренда.

Также Тимати посетил несколько вечеринок Diddy. Одна из них была организована в Лос-Анджелесе в честь выхода нового альбома Diddy, где среди гостей были такие звезды как Fat Joe, Lil Wayne, Beyoncé. Также россиянин бывал и на другом мероприятии — на яхте в Каннах, где развлекались Леонардо Ди Каприо, Пэрис Хилтон и другие звезды. По его словам, никакого разврата и преступлений он там не видел.

Напомним, миллиардер Илон Маск раскритиковал бывшую девушку P. Diddy. Также полиция провела рейд в тюрьме арестованного репера.