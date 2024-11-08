Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звезды arrow P. Diddy создал зеркальную комнату для развратных вечеринок arrow

P. Diddy создал зеркальную комнату для развратных вечеринок

8 ноября 2024 23:30
Светлана Заболотная - Редактор
P. Diddy соблазнял зеркалами на грязных вечеринках — детали
Американский рэпер, продюсер P. Diddy.
Светлана Заболотная - Редактор

Стало известно, как обустраивал арестованный репер P. Diddy комнату для половых актов на скандальных "белых" вечеринках. Он повесил зеркала, чтобы создать развратную атмосферу.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

P. Diddy увешал комнаты поместья зеркалами для "белых" вечеринок

На вечеринках P. Diddy в комнатах повсюду висели зеркала. Один из вероятных организаторов заявил, что рtпер стремился видеть оргии со всех сторон.

"Куда бы вы ни взглянули, вы увидите свое отражение снова и снова. Вы можете представить, как это выглядело бы, когда люди голые и занимаются сексом на полу, на диванах где угодно", — рассказал он.

Планировщик мероприятий, которого рtпер нанял в начале 2000-х, также признался, что P. Diddy нанимал "и мужчин, и женщин, называвших себя "моделями"" для своих вечеринок.

"Но, во всяком случае, мне казалось очевидным, что они на самом деле были секс-работниками", — утверждает организатор и уверяет, что он не был причастен к этим договоренностям.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Legends Inc. (@legends.inc)

Также по словам инсайдера издания, рtпер был готов платить безумные деньги за крутое мероприятие. Он мог потратить около 500 тысяч долларов.

"Все, что он спрашивал, это: "Это будет отличная вечеринка?" Если ответ был "да", он был готов заплатить", — рассказал организатор.

В список "мастхев" всегда добавляли отличную еду, дорогой алкоголь, танцоров, акробатов, моделей. Иногда были даже живые животные.

Напомним, сын Трампа высказался по поводу ареста P. Diddy и приписал дело политику Камале Харрис. Также российский рэпер Тимати заявил, что бывал на вечеринках арестованного американца.

США рэпер P. Diddy насилие секс-скандал

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:30 Исключение с учета из-за инвалидности — нужно ли проходить ВВК

00:01 В Одессе раздаются взрывы — военные предупреждали о дронах

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

23:51 В Лубнах остановились лифты — мобилизовали единственного мастера

23:44 Украинцам разрешили применять оружие — когда и в каких случаях

23:27 В Киеве полиция задержала мужчин, которые устроили перестрелку

23:17 На Львовщине суд наказал солдата, который не сообщил о СОЧ

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

22:45 Погода в Харькове способствует прогулкам — прогноз на выходные

22:39 В российском дроне нашли западные компоненты, — ГУР

22:33 Учителю в ТЦК отказали в рассмотрении документов — что решил суд

00:30 Исключение с учета из-за инвалидности — нужно ли проходить ВВК

00:01 В Одессе раздаются взрывы — военные предупреждали о дронах

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

23:51 В Лубнах остановились лифты — мобилизовали единственного мастера

23:44 Украинцам разрешили применять оружие — когда и в каких случаях

23:27 В Киеве полиция задержала мужчин, которые устроили перестрелку

23:17 На Львовщине суд наказал солдата, который не сообщил о СОЧ

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

22:45 Погода в Харькове способствует прогулкам — прогноз на выходные

22:39 В российском дроне нашли западные компоненты, — ГУР

22:33 Учителю в ТЦК отказали в рассмотрении документов — что решил суд

Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Text

16:13 Хомяк спрогнозировал, на что будет направлена политика Трампа

Text

15:13 Ходят в СОЧ группами — психолог ответил, почему бойцы убегают

Text

13:00 Путин хочет переговоры и замороженные активы РФ — эфир День.LIVE

Text

12:47 Адвокат объяснил, почему суды массово отменяют штрафы от ТЦК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд