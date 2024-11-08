P. Diddy соблазнял зеркалами на грязных вечеринках — детали

Американский рэпер, продюсер P. Diddy.

Стало известно, как обустраивал арестованный репер P. Diddy комнату для половых актов на скандальных "белых" вечеринках. Он повесил зеркала, чтобы создать развратную атмосферу.

Об этом пишет Page Six.

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На вечеринках P. Diddy в комнатах повсюду висели зеркала. Один из вероятных организаторов заявил, что рtпер стремился видеть оргии со всех сторон.

"Куда бы вы ни взглянули, вы увидите свое отражение снова и снова. Вы можете представить, как это выглядело бы, когда люди голые и занимаются сексом на полу, на диванах где угодно", — рассказал он.

Планировщик мероприятий, которого рtпер нанял в начале 2000-х, также признался, что P. Diddy нанимал "и мужчин, и женщин, называвших себя "моделями"" для своих вечеринок.

"Но, во всяком случае, мне казалось очевидным, что они на самом деле были секс-работниками", — утверждает организатор и уверяет, что он не был причастен к этим договоренностям.

Также по словам инсайдера издания, рtпер был готов платить безумные деньги за крутое мероприятие. Он мог потратить около 500 тысяч долларов.

"Все, что он спрашивал, это: "Это будет отличная вечеринка?" Если ответ был "да", он был готов заплатить", — рассказал организатор.

В список "мастхев" всегда добавляли отличную еду, дорогой алкоголь, танцоров, акробатов, моделей. Иногда были даже живые животные.

Напомним, сын Трампа высказался по поводу ареста P. Diddy и приписал дело политику Камале Харрис. Также российский рэпер Тимати заявил, что бывал на вечеринках арестованного американца.