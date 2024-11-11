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Перемоги скандального P. Diddy на премії "Греммі"

11 листопада 2024 07:50
Ірина Вороніна - Редактор
Ірина Вороніна
Редактор
Номінації та перемоги P. Diddy на Греммі
Американський репер P. Diddy. Скриншот: YouTube/EntertainmentTonight
Ірина Вороніна - Редактор
Ірина Вороніна
Редактор

Лише на почату цього року американський репер P. Diddy претендував на премії "Греммі" в номінації "Найкращий прогресивний R&B альбом". А зараз одіозний артист у в’язниці очікує на суд. 

Новини.LIVE розкаже, скільки номінацій в P. Diddy та перемог на премії "Греммі".

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Номінації та перемоги P. Diddy на "Греммі"

Шон Комбс (справжнє ім’я артиста) заявив про себе на музичному ринку одразу ж з першим альбомом. Дебютна платівка No Way Out (1997 рік), стала семиразово платиновою за продажами в США (понад сім мільйонів копій).

Американська академія мистецтва і науки звукозапису номінувала P. Diddy в сімох категоріях. На урочистій церемонії в Нью-Йорку, яка пройшла 25 лютого 1998 року, Шон Комбс отримав два золотих грамофони. За найкращий реп альбом та хіт I'll Be Missing You, який виконав з Faith Evans & 112.  

Після цього на різних церемоніях в нього було три номінації. Отримати ще одну перемогу, останню на цей момент, P. Diddy вдалось 20 років тому. У 2004 році Греммі дісталось артисту за композицію Shake Ya Tailfeather, яку він виконав з Nelly & Murphy Lee.

Після такого успіху P. Diddy перестав з’являтися в списках претендентів на премію. У 2016 та 2024 роках в нього було по одній номінації. Всього ж за свою кар’єру в титулованого, а зараз скандального артиста — 14 номінацій та три перемоги. 

Зазначимо, що рекордсменкою і за кількістю номінацій (99) і за перемог (32) є співачка Бейонсе. Вона близька подруга P. Diddy. Судові позови та ув’язнення репера поки так і не прокоментувала.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що адвокати P. Diddy знову вимагають звільнити репера під заставу. Також ми писали, що маєток P. Diddy не хочуть купувати через зіпсовану репутацію.

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