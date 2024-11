Американский рэпер P. Diddy. Скриншот: YouTube/EntertainmentTonight

Лишь в начале этого года американский рэпер P. Diddy претендовал на премии "Грэмми" в номинации "Лучший прогрессивный R&B альбом". А сейчас одиозный артист в тюрьме ожидает суда.

Новини.LIVE расскажет, сколько номинаций у P. Diddy и побед на премии "Грэмми".

Номинации и победы P. Diddy на "Грэмми"

Шон Комбс (настоящее имя артиста) заявил о себе на музыкальном рынке сразу же с первым альбомом. Дебютная пластинка No Way Out (1997 год), стала семикратно платиновой по продажам в США (свыше семи миллионов копий).

Американская академия искусства и науки звукозаписи номинировала P. Diddy в семи категориях. На торжественной церемонии в Нью-Йорке, которая прошла 25 февраля 1998 года, Шон Комбс получил два золотых граммофона. За лучший рэп альбом и хит I'll Be Missing You, исполнившийся из Faith Evans & 112.

После этого на разных церемониях у него было три номинации. Одержать еще одну победу, последнюю в этот момент, P. Diddy удалось 20 лет назад. В 2004 году "Грэмми" досталось артисту за композицию Shake Ya Tailfeather, которую он исполнил из Nelly & Murphy Lee.

После такого успеха P. Diddy перестал появляться в списках претендентов на премию. В 2016 и 2024 годах у него было по одной номинации. Всего же за свою карьеру у титулованного, а сейчас скандального артиста — 14 номинаций и три победы.

Отметим, что рекордсменкой и по количеству номинаций (99) и побед (32) является певица Бейонсе. Она близка подруга P. Diddy. Судебные иски и заключение рэпера пока так и не прокомментировала.

Напомним, ранее мы рассказывали, что адвокаты P. Diddy снова требуют освободить рэпера под залог.