Запрет продажи – какой популярный напиток хотят отобрать у подростков

Покупатели возле супермаркета. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Несколько народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №13024 относительно государственного регулирования производства и оборота энергетических напитков. Парламентарии предложили ограничить продажу товаров с высоким содержанием стимулирующих средств несовершеннолетним потребителям. Поэтому правила торговли энергетиками могут измениться в ближайшее время.

Об этом говорится в пояснительной записке, опубликованной на официальном сайте ВРУ.

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Что может измениться в Украине

Инициаторы законопроекта обратили внимание на большое количество научных исследований, в которых доказали негативные последствия и вред от употребления энергетических напитков детьми/подростками. В Украине очень слабо регулируется сфера производства и продажи таких товаров, в отличие от Европы.

Например, Литва, Латвия и Польша уже запретили продажу несовершеннолетним напитков с повышенным уровнем кофеина и других стимулирующих веществ. А Дания и Норвегия ввели ограничения на реализацию и оборот подобных продуктов. Однако украинское законодательство даже не содержит определения понятия "энергетический напиток".

Поэтому авторы нововведения предложили внести изменения в действующие законы, запретив продавать энергетики с высоким содержанием стимулирующих средств лицам до 18 лет (повышенный уровень — это более 150 миллиграммов кофеина или другого ингредиента на 1 литр напитка).

"Целью законопроекта является обеспечение повышения стандартов качества продукции, защита здоровья потребителей (в первую очередь молодого поколения) от вредного воздействия энергетических напитков, а также содействие эффективному регулированию отношений в указанной сфере", — говорится в пояснительной записке.

Если инициативу одобрят, то изменения вступят в силу на следующий день после опубликования и заработают ровно через шесть месяцев. Этого срока хватит на осуществление комплекса мер, связанных с реализацией норм и адаптацией всех участников.

Что еще должны знать украинцы

Напомним, некоторые продукты питания в ближайшее время дорожать не будут. Ситуация с ценами будет оставаться стабильной до сбора нового урожая. Уже не наблюдается повышение стоимости овощей для борщевого набора.

Также мы писали, на какие товары и услуги украинцы тратят деньги, хотя понимают, что имеют дело с мошенничеством. Опрос в сети Интернет показал, что люди считают бессмысленной покупкой разнообразные курсы в Instagram и приборы для похудения.