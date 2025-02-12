Уряд затвердив нові правила торгівлі — що зміниться для бізнесу та клієнтів

Оплата карткою через POS-термінал. Фото: Pexels

В Україні затвердили нові правила торговельного обслуговування споживачів. Бізнес зобов’язали дотримуватися чітких правил ведення діяльності, що допоможе посилити захист покупців, зокрема у сфері мережевої торгівлі. Щоправда, нововведення повністю запрацюють після закінчення воєнного стану.

Про це повідомили на сайті Міністерства економіки України.

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Документ, який затвердив Кабінет Міністрів, містить сучасні норми торговельного обслуговування. Вони сприятимуть розвитку бізнесу в Україні, створенню чесної здорової конкуренції, запобіганню корупційним ризикам, захисту прав споживачів тощо.

"Багато уваги приділили питанням безбар’єрного середовища, забезпеченню безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп до закладів торгівлі та громадського харчування. Також подбали про створення належних умов праці для працівників торговельних закладів", — зауважила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Серед основних нововведень такі:

наявність пандусів, спеціальних місць для паркування, можливість отримати допомогу від продавця;

пересувні торговельні точки не повинні перешкоджати доступу людей з інвалідністю до транспорту та інших об’єктів;

інформацію про товари і продавця можна буде отримати, відсканувавши QR-код в куточку споживача чи попросивши надати відомості для ознайомлення в паперовій формі;

наявність у торгових закладах окремих приміщень або місць для зберігання речей працівниками;

вимірювальні прилади (ваги) повинні бути точними і відповідати вимогам закону;

компанії, що займаються мережевою торгівлею, повинні мати складські приміщення та продавати товари через своїх агентів або доставляти їх покупцям;

Інтернет-магазини зобов’язані інформувати споживачів про товар на їх вимогу;

заборона продажу товарів, схожих на їжу, але які не є їстівними (наприклад, іграшки у вигляді смаколиків), бо це несе загрозу, особливо для дітей.

Також документ чітко регламентує здійснення оптової торгівлі, зокрема через Інтернет-магазини. Передбачається, що правила набудуть чинності після завершення воєнного стану, коли запрацює оновлений закон про захист прав споживачів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, більшості представників бізнесу, які займаються торгівлею, необхідно встановити реєстратор розрахункових операцій. Без цього пристрою неможливо фіскалізувати покупку, що є порушенням закону. Тож ФОПи мають зареєструвати РРО, інакше їм загрожують чималі штрафи.

Також ми писали, що споживачам треба звертати увагу на дитячі іграшки, які вони купують в супермаркетах чи на ринках. Товари повинні мати спеціальне маркування та відомості про виробника. За відсутності деталей про іграшку краще відмовитися від покупки.