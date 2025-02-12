Правительство утвердило новые правила торговли – что изменится для бизнеса и клиентов

Оплата картой через POS-терминал. Фото: Pexels

В Украине утвердили новые правила торгового обслуживания потребителей. Бизнес обязали придерживаться четких правил ведения деятельности, что поможет усилить защиту покупателей, в частности в сфере сетевой торговли. Правда, нововведения полностью заработают после окончания военного положения.

Об этом сообщили на сайте Министерства экономики Украины.

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Что изменится для бизнеса и клиентов

Документ, который утвердил Кабинет Министров, содержит современные нормы торгового обслуживания. Они будут способствовать развитию бизнеса в Украине, созданию честной здоровой конкуренции, предотвращению коррупционных рисков, защите прав потребителей и тому подобное.

"Много внимания уделили вопросам безбарьерной среды, обеспечению беспрепятственного доступа для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп в учреждения торговли и общественного питания. Также позаботились о создании надлежащих условий труда для сотрудников торговых заведений", — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Среди основных нововведений такие:

наличие пандусов, специальных мест для парковки, возможность получить помощь от продавца;

передвижные торговые точки не должны препятствовать доступу людей с инвалидностью к транспорту и другим объектам;

информацию о товарах и продавце можно будет получить, отсканировав QR-код в уголке потребителя или попросив предоставить сведения для ознакомления в бумажной форме;

наличие в торговых заведениях отдельных помещений или мест для хранения вещей работниками;

измерительные приборы (весы) должны быть точными и соответствовать требованиям закона;

компании, занимающиеся сетевой торговлей, должны иметь складские помещения и продавать товары через своих агентов или доставлять их покупателям;

Интернет-магазины обязаны информировать потребителей о товаре по их требованию;

запрет продажи товаров, похожих на еду, но которые не являются съедобными (например, игрушки в виде сладостей), потому что это несет угрозу, особенно для детей.

Также документ четко регламентирует осуществление оптовой торговли, в частности через Интернет-магазины. Предполагается, что правила вступят в силу после завершения военного положения, когда заработает обновленный закон о защите прав потребителей.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, большинству представителей бизнеса, которые занимаются торговлей, необходимо установить регистратор расчетных операций. Без этого устройства невозможно фискализировать покупку, что является нарушением закона. Поэтому ФЛП должны зарегистрировать РРО, иначе им грозят немалые штрафы.

Также мы писали, что потребителям надо обращать внимание на детские игрушки, которые они покупают в супермаркетах или на рынках. Товары должны иметь специальную маркировку и сведения о производителе. При отсутствии деталей об игрушке лучше отказаться от покупки.