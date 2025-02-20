Заборона продажу – який популярний напій хочуть відібрати у підлітків

Покупці біля супермаркету. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Кілька народних депутатів зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №13024 щодо державного регулювання виробництва та обігу енергетичних напоїв. Парламентарі запропонували обмежити продаж товарів з високим вмістом стимуляційних засобів неповнолітнім споживачам. Тож правила торгівлі енергетиками можуть змінитися найближчим часом.

Про це йдеться у пояснювальній записці, опублікованій на офіційному сайті ВРУ.

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Що може змінитися в Україні

Ініціатори законопроєкту звернули увагу на велику кількість наукових досліджень, в яких довели негативні наслідки і шкоду від вживання енергетичних напоїв дітьми/підлітками. В Україні дуже слабо регулюється сфера виробництва і продажу таких товарів, на відміну від Європи.

Наприклад, Литва, Латвія і Польща вже заборонили продаж неповнолітнім напоїв із підвищеним рівнем кофеїну та інших стимуляційних речовин. А Данія та Норвегія запровадили обмеження на реалізацію та обіг подібних продуктів. Водночас українське законодавство навіть не містить визначення поняття "енергетичний напій".

Тож автори нововведення запропонували внести зміни до чинних законів, заборонивши продавати енергетики з високим вмістом стимуляційних засобів особам до 18 років (підвищений рівень — це понад 150 міліграмів кофеїну чи іншого інгредієнту на 1 літр напою).

"Метою законопроєкту є забезпечення підвищення стандартів якості продукції, захист здоров’я споживачів (у першу чергу молодого покоління) від шкідливого впливу енергетичних напоїв, а також сприяння ефективному регулюванню відносин у зазначеній сфері", — йдеться в пояснювальній записці.

Якщо ініціативу схвалять, то зміни заберуть чинності наступного дня після опублікування і запрацюють рівно через шість місяців. Цього терміну вистачить на здійснення комплексу заходів, пов’язаних із реалізацією норм та адаптацією всіх учасників.

Що ще мають знати українці

Нагадаємо, деякі харчові продукти найближчим часом дорожчати не будуть. Ситуація з цінами залишатиметься стабільною до збору нового врожаю. Вже не спостерігається підвищення вартості овочів для борщового набору.

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