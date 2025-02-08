За яке шахрайство люди свідомо платять гроші – перелік

Українська купюра в руці. Фото: УНІАН

Шахрайських схем існує чимало, але не всі вони націлені на незаконне виманювання коштів у потенційних жертв. Деякі "приховані" аферисти відкривають бізнес, аби заробляти на довірливих клієнтах, даючи обіцянки, які не зможуть виконати. Люди усвідомлено платять гроші за товар чи послугу, яка не принесе жодної користі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на що українці витрачають кошти, знаючи, що платять шахраям.

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За яке шахрайство платять українці

Таке питання поставила користувачка соціальної мережі Threads. Дівчина поцікавилася в аудиторії, на яке шахрайство люди усвідомлено витрачають гроші. Відповіді когось можуть здивувати, бо торкаються багатьох сфер життя.

Найпоширенішим твердженням стали навчальні курси від коучів/викладачів/фахівців, які пропонують легкий заробіток і великий дохід буквально за тиждень. Більшість українців стикалися в Інтернеті з рекламою тренінгів, майстер-класів, онлайн-курсів тощо про "успішний успіх", тобто досягнення багатства з нічого.

Зрозуміло, що людям продають бульбашку, бо неможливо законним способом стати мільйонером за місяць, окрім як виграти в лотерею. Але все одно знаходяться покупці, які довіряють мотиваційним промовам коучів і віддають гроші за навчання.

Користувачі Threads вважають шахрайством, за яке хтось продовжує усвідомлено платити, такі речі:

гадання на картах Таро, складання індивідуальних гороскопів;

курси з розвитку жіночності;

китайський маркетплейс Temu;

більшість б’юті-процедур;

прилади для схуднення;

колаген;

астрологічні прогнози;

енергетичні аксесуари;

БАДи (біологічно активні харчові добавки).

Шахрайство, за яке люди платять гроші. Фото: скриншот

Шахрайство, за яке люди платять гроші. Фото: скриншот

Шахрайство, за яке люди платять гроші. Фото: скриншот

Шахрайство, за яке люди платять гроші. Фото: скриншот

Шахрайство, за яке люди платять гроші. Фото: скриншот 1 / 5

Серед цього списку навіть з’явилася згадка про вищу освіту як переоцінену життєву потребу. На думку коментатора, навчання в університеті можна порівняти з курсами у псевдо-фахівців, які за великі гроші продають "інформаційну бульбашку". А знання, отримані за кілька років, все одно не пригодяться у дорослому житті. Наскільки ця теза правдива, кожен вирішує для себе самостійно.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, поліція викрила шахраїв, які надсилали людям похилого віку посилки з біологічно активними добавками. Вони не замовляли товар, але були змушені заплатити підвищену суму, бо аферисти погрожували судовими позовами та конфіскацією майна. Люди віддали шахраям понад 10 млн гривень.

Також ми писали, що аферисти можуть легко взяти кредит на чуже ім’я, маючи доступ до персональних даних жертви. Мікрофінансові організації дозволяють брати позики за пришвидшеною процедурою, без ретельної перевірки клієнта.