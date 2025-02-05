Шахраї взяли кредит на чуже ім'я – як позбутися боргу

Українські гривні. Фото: НБУ/Flickr

Часто трапляється, що шахраї беруть позики на ім’я сторонніх осіб. Зазвичай це мікрокредити від МФО, оскільки організації мають спрощену систему оформлення договорів із клієнтами. Отримавши доступ до конфіденційної інформації конкретної людини, аферист може навідатися до кредитора та оформити з ним угоду.

Що робити з кредитом на своє ім’я, розповіли в Міністерстві юстиції.

Читайте також:

Як діяти, якщо шахрай взяв кредит

Мікрофінансові організації в Україні дозволяють взяти позику навіть онлайн за спрощеною процедурою. Клієнти не проходять посилену верифікацію, їх платоспроможність і кредитну історію не перевіряють. Тому шахраям простіше звернутися в МФО та оформити договір на чуже ім’я.

Якщо ви дізналися про заборгованість, до якої не причетні, треба витребувати у кредитора документи, а саме завірені копії угоди з номером, датою оформлення, реквізитами тощо. Аби довести власну невинуватість, доведеться докласти зусиль, але результат того вартий. Алгоритм дій такий:

написати заяву з запереченням власної причетності до кредиту;

вимагати скасування боргу;

зафіксувати всі переписки з МФО, телефонні розмови та особисті зустрічі з колекторами;

звернутися по допомогу до кваліфікованого юриста чи спеціаліста з банківського права;

подати заяву в поліцію щодо шахрайських дій;

написати скаргу в Національний банк, який проведе перевірку діяльності МФО.

Залежно від результату може знадобитися звернення в суд. Необхідно вимагати скасування договору і визнання його недійсним. Доказами невинуватості будуть виписки з банківського рахунку, відомості про місцезнаходження мобільного телефону в момент укладання договору, роздруківки SMS тощо.

"Прикладом є рішення Тростянецького районного суду Сумської області від 17 січня 2020 року у справі № 588/1942/19, у якій позивач, дізнавшись про незаконні дії шахраїв, спочатку звернувся до поліції для реєстрації факту вчинення кримінального правопорушення, а згодом до суду для визнання недійсним договору позики", — зауважили в Мін’юсті.

Після доведення факту шахрайства не завадить звернутися в Бюро кредитних історій, аби вилучити запис про оскаржену заборгованість. Тоді цей прикрий інцидент не вплине на рішення банківських установ щодо надання вам позик у майбутньому.

Нагадаємо, у 2024 році попит на кредити зріс, особливо серед представників великого бізнесу через низькі ставки та потребу в капіталі. У 2025 році банки прогнозують подальше зростання, але не для короткострокових позик.

Також ми писали, що деякі клієнти Ощадбанку стикнулися з проблемою. Вони не могли сплатити кредитну заборгованість через мобільний додаток, бо інформація про позику не відображалася. Звернення на гарячу лінію не допомогли вирішити проблему.