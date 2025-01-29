Взяти мікрокредит онлайн – 3 поширені міфи про МФО і позики

Українська купюра в руках. Фото: Google Maps/ШвидкоГроші

Недостатня фінансова грамотність українців призводить до появи багатьох міфів, зокрема у сфері мікрокредитування. Громадяни бояться брати позики в установах і звертаються лише в крайніх випадках. Безпідставні страхи населення негативно впливають на розвиток мікрокредитування в Україні.

Які існують поширені міфи і чому таке бачення є спотвореним, розповіли у спецпроєкті ЕП "Правда про кредити".

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Міф 1. Мікрофінансові компанії вводять клієнтів в оману

Недобросовісні організації існують, проте їх стає дедалі менше завдяки регулюванню сфери Національним банком. Як уточнив президент Асоціації українських банків Андрій Дубас, компанії намагаються дотримуватися високих стандартів, підтримувати відповідальне кредитування, забезпечувати прозорі умови співпраці та ретельно оцінювати кредитоспроможність позичальників.

У протилежному випадку гравці ринку ризикують втратити ліцензію та назавжди покинути сферу мікрокредитування. Позбавляти організації права здійснювати діяльність — це компетенція НБУ, який може відкликати ліцензію через порушення правил/вимог.

Міф 2. Мікрокредити невигідні через високі ставки

Недоцільно порівнювати кредити МФО з банківськими, оскільки їх беруть для різних потреб. Мікропозика — це інструмент швидкого фінансового забезпечення у критичних життєвих ситуаціях. Оскільки компанії не мають депозитних програм, як банки, вони змушені видавати власні кошти, що впливає на формування відсоткових ставок.

"У вартість послуги входять витрати на обробку даних, кібербезпеку та фінансовий моніторинг, що зумовлює швидкість видачі та відсутність вимог до застави. Багато МФО пропонують перший кредит під 0,01%, і якщо його сплатити вчасно, додаткових комісій не буде", — йдеться у спецпроєкті.

Тому вигода багато в чому залежить від відповідальності клієнта: у разі вчасного погашення відсотки будуть невисокими. Плюс НБУ з 21 серпня 2024 року встановив обмеження на максимальну денну ставку — 1%, що спростовує міф про значні відсотки.

Міф 3. МФО працюють нелегально і можуть тиснути на клієнтів

Всі організації повинні отримати ліцензію НБУ та працювати відповідно до закону "Про споживче кредитування". Вони регулярно подають звітність і проходять перевірки, що унеможливлює нелегальні методи тиску. Навіть колектори мають вимоги щодо етичності поведінки, вони зобов’язані дотримуватися правил, якщо хочуть продовжувати діяльність.

Бо регулятор може застосувати заходи впливу, призупинити роботу чи повністю анулювати дозвіл на видачу кредитів. Будь-які зловживання, зокрема тиск на клієнтів, погрози тощо є надзвичайно ризикованими та невигідним для МФО. У крайньому разі варто поскаржитися в орган контролю, ініціювавши перевірку, яка може призвести до закриття організації.

Нагадаємо, НБУ вкотре підвищив облікову ставку в січні 2025 року. Показник 14,5% означає, що для українців зміняться відсотки за кредитами. Позики стануть менш вигідними і дорожчими, що повинно сповільнити темпи інфляції в Україні.

Також ми писали, що ПриватБанк в односторонньому порядку розірвав договір співпраці з клієнтом. А для погашення боргу за кредитом самостійно конвертував долари на рахунку в національну валюту, не попередивши власника коштів.