Взять микрокредит онлайн – 3 распространенных мифа о МФО и займах

Украинская купюра в руках. Фото: Google Maps/ШвидкоГроші

Недостаточная финансовая грамотность украинцев приводит к появлению многих мифов, в частности в сфере микрокредитования. Граждане боятся брать займы в учреждениях и обращаются лишь в крайних случаях. Безосновательные страхи населения негативно влияют на развитие микрокредитования в Украине.

Какие существуют распространенные мифы и почему такое видение является искаженным, рассказали в спецпроекте ЭП "Правда о кредитах".

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Миф 1. Микрофинансовые компании вводят клиентов в заблуждение

Недобросовестные организации существуют, однако их становится все меньше благодаря регулированию сферы Национальным банком. Как уточнил президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас, компании стараются придерживаться высоких стандартов, поддерживать ответственное кредитование, обеспечивать прозрачные условия сотрудничества и тщательно оценивать кредитоспособность заемщиков.

В противном случае игроки рынка рискуют потерять лицензию и навсегда покинуть сферу микрокредитования. Лишать организации права осуществлять деятельность — это компетенция НБУ, который может отозвать лицензию из-за нарушения правил/требований.

Миф 2. Микрокредиты невыгодны из-за высоких ставок

Нецелесообразно сравнивать кредиты МФО с банковскими, поскольку их берут для разным нужд. Микрозайм — это инструмент быстрого финансового обеспечения в критических жизненных ситуациях. Поскольку компании не имеют депозитных программ, как банки, они вынуждены выдавать собственные средства, что влияет на формирование процентных ставок.

"В стоимость услуги входят расходы на обработку данных, кибербезопасность и финансовый мониторинг, что обуславливает скорость выдачи и отсутствие требований к залогу. Многие МФО предлагают первый кредит под 0,01%, и если его оплатить вовремя, дополнительных комиссий не будет", — говорится в спецпроекте.

Поэтому выгода во многом зависит от ответственности клиента: в случае своевременного погашения проценты будут невысокими. Плюс НБУ с 21 августа 2024 года установил ограничение на максимальную дневную ставку — 1%, что опровергает миф о значительных процентах.

Миф 3. МФО работают нелегально и могут давить на клиентов

Все организации должны получить лицензию НБУ и работать в соответствии с законом "О потребительском кредитовании". Они регулярно подают отчетность и проходят проверки, что делает невозможным нелегальные методы давления. Даже коллекторы имеют требования по этичности поведения, они обязаны соблюдать правила, если хотят продолжать деятельность.

Ибо регулятор может применить меры воздействия, приостановить работу или полностью аннулировать разрешение на выдачу кредитов. Любые злоупотребления, в частности давление на клиентов, угрозы и т.д. являются чрезвычайно рискованными и невыгодными для МФО. В крайнем случае нужно пожаловаться в контролирующий орган, инициировав проверку, которая может привести к закрытию организации.

Напомним, НБУ в очередной раз поднял учетную ставку в январе 2025 года. Показатель 14,5% означает, что для украинцев изменятся проценты по кредитам. Займы станут менее выгодными и более дорогими, что должно замедлить темпы инфляции в Украине.

Также мы писали, что ПриватБанк в одностороннем порядке расторг договор сотрудничества с клиентом. А для погашения долга по кредиту самостоятельно конвертировал доллары на счету в национальную валюту, не предупредив владельца денег.