Мошенники взяли кредит на чужое имя – как избавиться от долга

Украинские гривны. Фото: НБУ/Flickr

Часто случается, что мошенники берут займы на имя посторонних лиц. Обычно это микрокредиты от МФО, поскольку организации имеют упрощенную систему оформления договоров с клиентами. Получив доступ к конфиденциальной информации конкретного человека, аферист может наведаться к кредитору и оформить с ним сделку.

Что делать с кредитом на свое имя, рассказали в Министерстве юстиции.

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Как действовать, если мошенник взял кредит

Микрофинансовые организации в Украине позволяют брать займы даже онлайн по упрощенной процедуре. Клиенты не проходят усиленную верификацию, их платежеспособность и кредитную историю не проверяют. Поэтому мошенникам проще обратиться в МФО и оформить договор на чужое имя.

Если вы узнали о задолженности, к которой не причастны, надо потребовать у кредитора документы, а именно заверенные копии соглашения с номером, датой оформления, реквизитами и тому подобное. Чтобы доказать собственную невиновность, придется приложить усилия, но результат того стоит. Алгоритм действий такой:

написать заявление с отрицанием собственной причастности к кредиту;

требовать отмену долга;

зафиксировать все переписки с МФО, телефонные разговоры и личные встречи с коллекторами;

обратиться за помощью к квалифицированному юристу или специалисту по банковскому праву;

подать заявление в полицию относительно мошеннических действий;

написать жалобу в Национальный банк, который проведет проверку деятельности МФО.

В зависимости от результата может потребоваться обращение в суд. Необходимо требовать отмену договора и признание его недействительным. Доказательствами невиновности будут выписки с банковского счета, сведения о местонахождении мобильного телефона в момент заключения договора, распечатки SMS и т.д.

"Примером является решение Тростянецкого районного суда Сумской области от 17 января 2020 года по делу № 588/1942/19, в котором истец, узнав о незаконных действиях мошенников, сначала обратился в полицию для регистрации факта совершения уголовного преступления, а затем в суд для признания недействительным договора займа", — отметили в Минюсте.

После доказательства факта мошенничества не помешает обратиться в Бюро кредитных историй, чтобы изъять запись об обжалованной задолженности. Тогда этот досадный инцидент не повлияет на решение банковских учреждений о предоставлении вам займов в будущем.

Напомним, в 2024 году спрос на кредиты вырос, особенно среди представителей крупного бизнеса из-за низких ставок и потребности в капитале. В 2025 году банки прогнозируют дальнейший рост, но не для краткосрочных займов.

Также мы писали, что некоторые клиенты Ощадбанка столкнулись с проблемой. Они не могли оплатить кредитную задолженность через мобильное приложение, так как информация о займе не отображалась. Обращения на горячую линию не помогли решить проблему.