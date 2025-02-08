За какое мошенничество люди сознательно платят деньги – перечень

Украинская купюра в руке. Фото: УНИАН

Мошеннических схем существует немало, но не все они нацелены на незаконное выманивание денег у потенциальных жертв. Некоторые "скрытые" аферисты открывают бизнес, чтобы зарабатывать на доверчивых клиентах, давая обещания, которые не смогут выполнить. Люди осознанно платят деньги за товар или услугу, которая не принесет никакой пользы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на что украинцы тратят деньги, зная, что платят мошенникам.

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За какое мошенничество платят украинцы

Такой вопрос задала пользовательница социальной сети Threads. Девушка поинтересовалась у аудитории, на какое мошенничество люди осознанно тратят деньги. Ответы кого-то могут удивить, ведь касаются многих сфер жизни.

Самым распространенным утверждением стали обучающие курсы от коучей/преподавателей/специалистов, которые предлагают легкий заработок и большой доход буквально за неделю. Большинство украинцев сталкивались в Интернете с рекламой тренингов, мастер-классов, онлайн-курсов и т.д. об "успешном успехе", то есть достижении богатства из ничего.

Понятно, что людям продают пузырь, ведь невозможно законным способом стать миллионером за месяц, кроме как выиграть в лотерею. Но все равно находятся покупатели, которые доверяют мотивационным речам коучей и отдают деньги за обучение.

Пользователи Threads считают мошенничеством, за которое кто-то продолжает осознанно платить, такие вещи:

гадание на картах Таро, составление индивидуальных гороскопов;

курсы по развитию женственности;

китайский маркетплейс Temu;

большинство бьюти-процедур;

приборы для похудения;

коллаген;

астрологические прогнозы;

энергетические аксессуары;

БАДы (биологически активные пищевые добавки).

Мошенничество, за которое люди платят деньги. Фото: скриншот

Мошенничество, за которое люди платят деньги. Фото: скриншот

Мошенничество, за которое люди платят деньги. Фото: скриншот

Мошенничество, за которое люди платят деньги. Фото: скриншот

Мошенничество, за которое люди платят деньги. Фото: скриншот 1 / 5

Среди этого списка даже появилось упоминание о высшем образовании как переоцененной жизненной потребности. По мнению комментатора, обучение в университете можно сравнить с курсами у псевдо-специалистов, которые за большие деньги продают "информационный пузырь". А знания, полученные за несколько лет, все равно не пригодятся во взрослой жизни. Насколько этот тезис правдив, каждый решает для себя самостоятельно.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, полиция разоблачила мошенников, которые присылали пожилым людям посылки с биологически активными добавками. Они не заказывали товар, но были вынуждены заплатить повышенную сумму, потому что аферисты угрожали судебными исками и конфискацией имущества. Люди отдали мошенникам более 10 млн гривен.

Также мы писали, что аферисты могут легко взять кредит на чужое имя, имея доступ к персональным данным жертвы. Микрофинансовые организации позволяют брать займы по ускоренной процедуре, без тщательной проверки клиента.