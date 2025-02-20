Microsoft создала первый квантовый чип Majorana 1 на топопроводниках — що це таке

Квантовый чип Microsoft Majorana 1. Фото: REUTERS

Компания Microsoft анонсировала создание Majorana 1 — первого в мире квантового чипа, работающего на новой архитектуре Topological Core. Эта разработка открывает путь к созданию квантовых компьютеров, способных решать сложные промышленные задачи в ближайшие годы, а не десятилетия.

Об этом говорится на официальном сайте Microsoft.

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Ключевой особенностью Majorana 1 является использование первого в мире топопроводника — инновационного материала, позволяющего наблюдать и контролировать частицы Майорана для создания более надежных и масштабируемых кубитов — основных элементов квантовых компьютеров. Топопроводник — новый, ранее не существовавший тип материи, отличный от твердого, жидкого и газообразного. Они не подчиняются законам термодинамики или электродинамики, способны проводить ток без потерь и защищать квантовую информацию от ошибок.

Квантовый компьютерный чип Microsoft Majorana 1. Фото: REUTERS

"Мы сделали шаг назад и спросили себя: давайте изобретем транзистор для квантовой эпохи. Какими свойствами он должен обладать? Именно так мы пришли к этому результату — это особое сочетание качества и важных деталей нашего нового стека материалов, что позволило создать новый тип кубита и, в конечном итоге, всю архитектуру", — рассказывает Четан Наяк, технический специалист Microsoft.

Новая архитектура Majorana 1 открывает возможность размещения миллиона кубитов на одном чипе, который может поместиться на ладони. Это необходимый порог для того, чтобы квантовые компьютеры могли предложить трансформационные решения реальных проблем, таких как разложение микропластика на безопасные побочные продукты или создание самовосстанавливающихся материалов.

Сейчас Microsoft разместила восемь топологических кубитов на чипе Majorana 1. Компания планирует использовать его в исследованиях, которые в будущем позволят создать чип с миллионом кубитов.

Microsoft ожидает, что квантовый чип появится в облаке Azure к 2030 году, однако для этого он должен иметь хотя бы несколько сотен кубитов.

Этот прорыв стал результатом почти двух десятилетий исследований компании в области квантовых вычислений.

Напомним, компания Google сделала важный шаг к исправлению нестабильности и уязвимости к ошибкам кубитов в квантовых компьютерах. Они достигли значительного прогресса благодаря новейшему квантовому чипу Willow.

Также мы писали, что ученые из Оксфорда создали первый в мире распределенный квантовый компьютер, объединив два квантовых процессора. Между ними они смогли осуществить телепортацию логических элементов.