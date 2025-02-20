Microsoft створила перший квантовий чип Majorana 1 на топопровідниках — що це таке

Квантовий чип Microsoft Majorana 1. Фото: REUTERS

Компанія Microsoft анонсувала створення Majorana 1 — першого у світі квантового чипа, що працює на новій архітектурі Topological Core. Ця розробка відкриває шлях до створення квантових комп'ютерів, здатних розв'язувати складні промислові задачі в найближчі роки, а не десятиліття.

Про це йдеться на офіційному сайті Microsoft.

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Ключовою особливістю Majorana 1 є використання першого у світі топопровідника — інноваційного матеріалу, що дозволяє спостерігати та контролювати частинки Майорана для створення більш надійних і масштабованих кубітів — основних елементів квантових комп'ютерів. Топопровідник — новий тип матерії, що раніше не існував, відмінний від твердого, рідкого та газоподібного. Вони не підкоряються законам термодинаміки або електродинаміки, здатні проводити струм без втрат і захищати квантову інформацію від помилок.

Квантовий комп'ютерний чип Microsoft Majorana 1. Фото: REUTERS

"Ми зробили крок назад і запитали себе: давайте винайдемо транзистор для квантової епохи. Якими властивостями він повинен володіти? Саме так ми прийшли до цього результату — це особливе поєднання якості та важливих деталей нашого нового стека матеріалів, що дозволило створити новий тип кубіта і, в кінцевому підсумку, всю архітектуру", — розповідає Четан Наяк, технічний спеціаліст Microsoft.

Нова архітектура Majorana 1 відкриває можливість розміщення мільйона кубітів на одному чипі, який може поміститися на долоні. Це необхідний поріг для того, щоб квантові комп'ютери могли запропонувати трансформаційні розв'язання реальних проблем, таких як розкладання мікропластика на безпечні побічні продукти або створення самовідновлюваних матеріалів.

Зараз Microsoft розмістила вісім топологічних кубітів на чипі Majorana 1. Компанія планує використовувати його в дослідженнях, які в майбутньому дозволять створити чип з мільйоном кубітів.

Microsoft очікує, що квантовий чип з'явиться в хмарі Azure до 2030 року, однак для цього він повинен мати хоча б кілька сотень кубітів.

Цей прорив став результатом майже двох десятиліть досліджень компанії в галузі квантових обчислень.

Нагадаємо, компанія Google зробила важливий крок до виправлення нестабільності та вразливості до помилок кубітів у квантових комп'ютерах. Вони досягли значного прогресу завдяки новітньому квантовому чипу Willow.

Також ми писали, що вчені з Оксфорду створили перший у світі розподілений квантовий комп'ютер, об'єднавши два квантових процесори. Між ними вони змогли здійснити телепортацію логічних елементів.