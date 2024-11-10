Репер P. Diddy. Фото: Reuters

Адвокати скандального репера P. Diddy вимагають відпустити його до суду. Вже втретє сторона захисту намагається домогтися схвального рішення.

Подробицями поділилося видання TMZ.

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Адвокати вимагають відпустити P. Diddy до суду

Захист скандального репера подав нове клопотання про звільнення під заставу. Адвокати Шона Комбса (P. Diddy) посилаються на те, що обвинувачені за подібними звинуваченнями мали змогу вийти на свободу до суду.

Своєю чергою захист Комбса пропонує заставу в 50 мільйонів доларів і практично цілодобовий нагляд, щоб переконатися, що репер не спробує втекти з країни або залякати свідків.

Це вже третя спроба P. Diddy повернутися з тюрми додому, однак попередні два клопотання були відхилені судом.

Нагадаємо, P. Diddy днями відсвяткував свій день народження за ґратами.

Також стало відомо, що у в'язниці, де перебуває P. Diddy, пройшли обшуки та виявлено контрабанду.