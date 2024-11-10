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Адвокаты P. Diddy снова требуют освободить рэпера под залог

10 ноября 2024 07:50
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
P. Diddy в третий раз пытается выйти из тюрьмы до суда.
Рэпер P. Diddy. Фото: Reuters
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Адвокаты скандального рэпера P. Diddy требуют отпустить его до суда. Уже в третий раз сторона защиты пытается добиться одобрительного решения.

Подробностями поделилось издание TMZ.

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Адвокаты требуют отпустить P. Diddy до суда

Защита скандального рэпера подала новое ходатайство об освобождении под залог. Адвокаты Шона Комбса (P. Diddy) ссылаются на то, что обвиняемые по подобным обвинениям имели возможность выйти на свободу до суда.

В свою очередь защита Комбса предлагает залог в 50 миллионов долларов и практически круглосуточный надзор, чтобы убедиться, что рэпер не попытается сбежать из страны или запугать свидетелей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Puff daddy. (@pdiddypuffy)

Это уже третья попытка P. Diddy вернуться из тюрьмы домой, однако предыдущие два ходатайства были отклонены судом.

Напомним, P. Diddy на днях отпраздновал свой день рождения за решеткой.

Также стало известно, что в тюрьме, где находится P. Diddy, прошли обыски и обнаружена контрабанда.

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