Репер P. Diddy відзначає день народження у в'язниці

Репер Шон Комбс з родиною. Фото: Instagram/quincy

У понеділок, 4 листопада, американський продюсер репер Шон Комбс, більше відомий як P. Diddy, відзначає день народження. Скандальній зірці виповнилось 55 років. Замість гучних святкувань цей день Комбс проведе в одній з в’язниць Нью-Йорка, де він перебуває з середини вересня.

Новини.LIVE розкаже, як довго P. Diddy там ще залишиться.

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Репера заарештували в його рідному місті Нью-Йорк 16 вересня. Причиною стали звинувачення у секс-торгівлі людьми, шахрайстві, домаганнях та застосуванні вогнепальної зброї. Згодом кількість позовів проти P. Diddy перевищила сотню.

Втім перший з’явився ще 2017 року. Сінді Руела, яка раніше працювала особистим кухарем Комбса, подала позов проти нього до Вищого суду округу Лос-Анджелес, заявляючи, серед іншого, про сексуальні домагання. Позов було врегульовано за нерозголошену суму в лютому 2019 року.

Згодом ім’я Шона Комбса не фігурувало в подібних звинуваченнях у суді. В цілому, проблеми із законом у репера почалися ще минулого століття, але переважно через носіння зброї, стрілянину та махінації.

Шон Комбс святкуватиме свій життєвий новий рік не так, як цього бажав. Скриншот: YouTube/Vogue

Безповоротним днем у нинішній ситуації для Шона Комбса стало 16 листопада 2023 року. Співачка Кессі Вентура, з якою у Комбса були тривалі стосунки, подала на нього позов, звинувативши його в зґвалтуванні, сексуальній торгівлі та фізичному насильстві. Після цього звинувачень значно побільшало і репером зацікавились правоохоронні органи.

Через те, що в заставі P. Diddy було відмовлено, він пробуде у в’язниці до першого судового слухання. Воно призначене на 5 травня наступного року. Якщо ж провина репера буде доведена, то за ґратами продюсер пробуде до кінця свого життя, бо отримає довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гостей вечірок P. Diddy змушували підписувати особливу угоду. Також ми розповідали, що модель Playboy бачила камери у скандальних спальнях P. Diddy.