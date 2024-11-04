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P. Diddy отмечает 55-летие в тюрьме — сколько он еще там будет

4 ноября 2024 07:50
Аркадий Махов - Редактор
Аркадий Махов
Редактор
Рэпер P. Diddy отмечает день рождения в тюрьме
Рэпер Шон Комбс с семьей. Фото: Instagram/quincy
Аркадий Махов - Редактор
Аркадий Махов
Редактор

В понедельник, 4 ноября, американский продюсер рэпер Шон Комбс, больше известный как P. Diddy, отмечает день рождения. Скандальной звезде исполнилось 55 лет. Вместо громких торжеств этот день Комбс проведет в одной из тюрем Нью-Йорка, где он находится с середины сентября.

Новини.LIVE расскажет, на сколько P. Diddy там еще останется.

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Рэпера арестовали в его родном городе Нью-Йорк 16 сентября. Причиной стали обвинения в секс-торговле людьми, мошенничестве, притязаниях и применении огнестрельного оружия. Впоследствии количество исков против P. Diddy превысило сотню.

Впрочем, первый появился еще в 2017 году. Синди Руэлла, ранее работавшая личным поваром Комбса, подала иск против него в Высший суд округа Лос-Анджелес, заявляя, среди прочего, о сексуальных домогательствах. Иск был урегулирован за неразглашенную сумму в феврале 2019 года.

Впоследствии имя Шона Комбса не фигурировало в подобных обвинениях в суде. В целом, проблемы с законом у рэпера начались еще в прошлом веке, но преимущественно из-за ношения оружия, стрельбы и махинации.

P. Diddy
Шон Комбс будет праздновать свой жизненный новый год не так, как этого хотел. Скриншот: YouTube/Vogue

Невозвратным днем в нынешней ситуации для Шона Комбса стало 16 ноября 2023 года. Певица Кесси Вентура, с которой у Комбса были длительные отношения, подала на него иск, обвинив его в изнасиловании, сексуальной торговле и физическом насилии. После этого обвинений стало гораздо больше и рэпером заинтересовались правоохранительные органы.

Из-за того, что в залоге P. Diddy было отказано, он пробудет в тюрьме до первого судебного слушания. Оно назначено на 5 мая следующего года. Если же вина рэпера будет доказана, то за решеткой продюсер пробудет до конца своей жизни, потому что получит пожизненное заключение.

Напомним, ранее мы писали, что гостей вечеринок P. Diddy заставляли подписывать особое соглашение. Также мы рассказывали, что модель Playboy видела камеры в скандальных спальнях P. Diddy.

тюрьма День рождения зарубежные звезды скандал P. Diddy

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