Рэпер P. Diddy отмечает день рождения в тюрьме

Рэпер Шон Комбс с семьей. Фото: Instagram/quincy

В понедельник, 4 ноября, американский продюсер рэпер Шон Комбс, больше известный как P. Diddy, отмечает день рождения. Скандальной звезде исполнилось 55 лет. Вместо громких торжеств этот день Комбс проведет в одной из тюрем Нью-Йорка, где он находится с середины сентября.

Новини.LIVE расскажет, на сколько P. Diddy там еще останется.

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Рэпера арестовали в его родном городе Нью-Йорк 16 сентября. Причиной стали обвинения в секс-торговле людьми, мошенничестве, притязаниях и применении огнестрельного оружия. Впоследствии количество исков против P. Diddy превысило сотню.

Впрочем, первый появился еще в 2017 году. Синди Руэлла, ранее работавшая личным поваром Комбса, подала иск против него в Высший суд округа Лос-Анджелес, заявляя, среди прочего, о сексуальных домогательствах. Иск был урегулирован за неразглашенную сумму в феврале 2019 года.

Впоследствии имя Шона Комбса не фигурировало в подобных обвинениях в суде. В целом, проблемы с законом у рэпера начались еще в прошлом веке, но преимущественно из-за ношения оружия, стрельбы и махинации.

Шон Комбс будет праздновать свой жизненный новый год не так, как этого хотел. Скриншот: YouTube/Vogue

Невозвратным днем в нынешней ситуации для Шона Комбса стало 16 ноября 2023 года. Певица Кесси Вентура, с которой у Комбса были длительные отношения, подала на него иск, обвинив его в изнасиловании, сексуальной торговле и физическом насилии. После этого обвинений стало гораздо больше и рэпером заинтересовались правоохранительные органы.

Из-за того, что в залоге P. Diddy было отказано, он пробудет в тюрьме до первого судебного слушания. Оно назначено на 5 мая следующего года. Если же вина рэпера будет доказана, то за решеткой продюсер пробудет до конца своей жизни, потому что получит пожизненное заключение.

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