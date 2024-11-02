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Гостей вечірок P. Diddy змушували підписувати особливу угоду

2 листопада 2024 23:30
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор
Білі вечірки P. Diddy - яку угоду мусили підписати гості - фото
P. Diddy. Фото: Reuters
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор

У мережі продовжують спливати нові шокуючі факти про "білі вечірки" репера P. Diddy (Шон Комбс). До рук журналістів потрапила ймовірна копія угоди, яку мав підписати кожен гість скандального заходу. 

Деталями поділилося видання TMZ

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Тривалий час усі вечірки Комбса були оповиті таємницею, а все через те, що гості мали погодитися на певні умови, перш ніж потрапити на тусовку. 

Згідно з документом, який з'явився у мережі, гостям забороняється ділитися інформацією, пов'язаною з P. Diddy, членами його сім'ї, теперішніми або колишніми партнерами, подружжям, друзями, діловими партнерами.

Фрагмент угоди P. Diddy
Фрагмент угоди P. Diddy. Фото: TMZ

Окрім того, договір забороняє фотографувати, знімати або записувати — або доручати іншій особі фотографувати, знімати або записувати — Комбса або будь-кого з його оточення без його письмової згоди.

Як йдеться в документі, його сила діє протягом життя продюсера та ще 20 років після його смерті або загалом 70 років — залежно від того, що триватиме довше.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що P. Diddy проводив зважування дівчат, перш ніж запросити їх на вечірку.

Окрім того, зірка Playboy приголомшила, як Шон Комбс змушував її передивлятися відео з Дженніфер Лопес під час вечірки.

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