Белые вечеринки P. Diddy - какое соглашение должны были подписать гости - фото

P. Diddy. Фото: Reuters

В сети продолжают всплывать новые шокирующие факты о "белых вечеринках" рэпера P. Diddy (Шон Комбс). В руки журналистов попала вероятная копия соглашения, которое должен был подписать каждый гость скандального мероприятия.

Деталями поделилось издание TMZ.

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Долгое время все вечеринки Комбса были окутаны тайной, а все потому, что гости должны были согласиться на определенные условия, прежде чем попасть на тусовку.

Согласно документу, появившемуся в сети, гостям запрещается делиться информацией, связанной с P. Diddy, членами его семьи, нынешними или бывшими партнерами, супругами, друзьями, деловыми партнерами.

Фрагмент сделки P. Diddy. Фото: TMZ

Кроме того, договор запрещает фотографировать, снимать или записывать или поручать другому лицу фотографировать, снимать или записывать Комбса или кого-либо из его окружения без его письменного согласия.

Как говорится в документе, его сила действует в течение жизни продюсера и еще 20 лет после его смерти или 70 лет — в зависимости от того, что будет продолжаться дольше.

Напомним, ранее стало известно, что P. Diddy проводил взвешивание девушек, прежде чем пригласить их на вечеринку.

Кроме того, звезда Playboy ошеломила, как Шон Комбс заставлял ее просматривать видео с Дженнифер Лопес во время вечеринки.