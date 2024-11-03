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Гучна справа P. Diddy — прокурори звернулись до суддів

3 листопада 2024 07:50
Аркадій Махов - Редактор
Аркадій Махов
Редактор
Прокурори мають пропозицію у гучній справі P. Diddy
Американський репер, продюсер P. Diddy. Скриншот: YouTube/LawAndCrime
Аркадій Махов - Редактор
Аркадій Махов
Редактор

До першого судового слухання у гучній справі щодо американського музичного продюсера, репера P. Diddy (справжнє ім'я Шон Комбс) залишається пів року. Зараз триває розслідування та робота прокурорів. В останніх є претензії до адвокатів знаменитості та прохання до суддів. 

Про це повідомляє видання Daily Mail

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За словами прокурорів, адвокати Шона Комбса хочуть розвалити кримінальну справу. Через це слідчі вимагають від судді змусити достроково розкрити докази, включно з особами його обвинувачів. Кондиційність, на їхню думку, "грає" на руку захисту P. Diddy.

Адвокати просять видати наказ про заборону публічних коментарів адвокатам обвинувачів і стверджують, що витік інформації в ЗМІ загрожує шансу репера на справедливий суд. В мережі вже з’явилось чимало теорій змов, які значно зіпсували репутацію P. Diddy.

Слідчі P. Diddy
Слідчі біля будинку P. Diddy. Скриншот: YouTube/LawAndCrime

54-річний Комбс перебуває у федеральній в'язниці в Брукліні (Нью-Йорк, США) після свого арешту 16 вересня в очікуванні суду, який має розпочатися 5 травня. Частина підстав, на яких суддя відхилив пакет застав, запропонований його адвокатами, полягала в тому, що він представляв небезпеку перешкоджати правосуддю та брати участь у підробці свідків.

P. Diddy не визнав себе винним у звинуваченнях в тому, що протягом багатьох років примушував і жорстоко поводився з жінками за допомогою своїх зіркових друзів, партнерів і співробітників.

Прокурори ж заявили, що принаймні з 2008 року Комбс брав участь у змові щодо рекету, використовуючи свій авторитет в індустрії розваг, щоб змусити жінок брати участь у тривалих статевих актах із чоловіками-працівниками комерційного сексу. За словами обвинувачення, Шон Комбс використовував відеозаписи нападів як гарантію, щоб погрожувати жертвам.

P. Diddy
Американський репер, музичний продюсер P. Diddy. Скриншот: YouTube/LawAndCrime

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська акторка, співачка Джей Ло ігнорує запитання про P. Diddy. Також ми розповідали, що свідок дав гучні та відверті свідчення проти P. Diddy перед присяжними.

суд прокурори закордонні зірки США P. Diddy

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