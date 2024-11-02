Свідчення проти P. Diddy дав свідок, в якого є компромат на репера

Американський репер, продюсер P. Diddy. Скриншот: BBC

В американському Нью-Йорку продовжується розслідування щодо музичного продюсера, репера Шона Комбса, більш відомого як P. Diddy. Свої свідчення перед колегією присяжних дав один зі свідків.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Свідчення проти P. Diddy

Кортні Берджесс, чоловік, який стверджує, що має у своєму розпорядженні нібито відеозаписи сексу за участі P. Diddy, дав свідчення перед так званим "великим журі". Це колегія присяжних, яка бере участь в гучній справі.

Флешки з нібито відео інтима репера та інших учасників його вечірок Кортні передала колишня обраниця P. Diddy, Кім Портер. Вона померла у 2018 році від крупозної пневмонії.

Кортні Берджесс, свідок в розслідуванні щодо P. Diddy. Фото: Instagram/courtney.bnj

На відео нібито були зображені вісім знаменитостей з так званого А-листу, тобто першої категорії. Серед шести чоловіків та двох жінок принаймні двоє були на той момент неповнолітніми. Кортні Берджесс стверджує, що всі вони були "жертвами", а не "зловмисниками".

Коли Берджесс з'явився біля федерального суду на Мангеттені він сказав, що з ним зв'язалися агенти з Департаменту внутрішньої безпеки та викликали до суду. Повістка містила прохання до Берджесса передати всі записи, включаючи флеш-накопичувачі, жорсткі диски, електронні пристрої зберігання даних або пристрої, що містять відео та/або інші файли із зображенням P. Diddy.

Зазначимо, що Шона Комбса, якого звинувачують у секс-торгівлі, рекеті та домаганнях, затримали 16 вересня. Судді відхилили його прохання про звільнення під заставу. Якщо P. Diddy буде визнаний винним за всіма пунктами звинувачення, він може провести решту життя у в'язниці. Перше судове слухання заплановане на травень 2025-го.

P. Diddy до затримання правоохоронними органами. Скриншот: BBC

Нагадаємо, раніше ми писали, що федеральні органи США вивчають в'язницю, де тримають P. Diddy. Також ми розповідали, що співачка Дженніфер Лопес різко відреагувала на запитання про P. Diddy.