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Свідок дав гучні та відверті свідчення проти P. Diddy

2 листопада 2024 07:50
Аркадій Махов - Редактор
Аркадій Махов
Редактор
Свідчення проти P. Diddy дав свідок, в якого є компромат на репера
Американський репер, продюсер P. Diddy. Скриншот: BBC
Аркадій Махов - Редактор
Аркадій Махов
Редактор

В американському Нью-Йорку продовжується розслідування щодо музичного продюсера, репера Шона Комбса, більш відомого як P. Diddy. Свої свідчення перед колегією присяжних дав один зі свідків. 

Про це повідомляє видання Page Six

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Свідчення проти P. Diddy

Кортні Берджесс, чоловік, який стверджує, що має у своєму розпорядженні нібито відеозаписи сексу за участі P. Diddy, дав свідчення перед так званим "великим журі". Це колегія присяжних, яка бере участь в гучній справі.

Флешки з нібито відео інтима репера та інших учасників його вечірок Кортні передала колишня обраниця P. Diddy, Кім Портер. Вона померла у 2018 році від крупозної пневмонії.

Свідок проти P. Diddy
Кортні Берджесс, свідок в розслідуванні щодо P. Diddy. Фото: Instagram/courtney.bnj

На відео нібито були зображені вісім знаменитостей з так званого А-листу, тобто першої категорії. Серед шести чоловіків та двох жінок принаймні двоє були на той момент  неповнолітніми. Кортні Берджесс стверджує, що всі вони були "жертвами", а не "зловмисниками".

Коли Берджесс з'явився біля федерального суду на Мангеттені він сказав, що з ним зв'язалися агенти з Департаменту внутрішньої безпеки та викликали до суду. Повістка містила прохання до Берджесса передати всі записи, включаючи флеш-накопичувачі, жорсткі диски, електронні пристрої зберігання даних або пристрої, що містять відео та/або інші файли із зображенням P. Diddy.

Зазначимо, що Шона Комбса, якого звинувачують у секс-торгівлі, рекеті та домаганнях, затримали 16 вересня. Судді відхилили його прохання про звільнення під заставу. Якщо P. Diddy буде визнаний винним за всіма пунктами звинувачення, він може провести решту життя у в'язниці. Перше судове слухання заплановане на травень 2025-го. 

P. Diddy
P. Diddy до затримання правоохоронними органами. Скриншот: BBC

Нагадаємо, раніше ми писали, що федеральні органи США вивчають в'язницю, де тримають P. Diddy. Також ми розповідали, що співачка Дженніфер Лопес різко відреагувала на запитання про P. Diddy.

суд закордонні зірки скандал США P. Diddy

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