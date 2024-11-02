Свидетельство против P. Diddy дал свидетель, у которого есть компромат на рэпере

Свидетель дал громкие и откровенные показания против P. Diddy
В американском Нью-Йорке продолжается расследование в отношении музыкального продюсера, рэпера Шона Комбса, более известного как P. Diddy. Свои показания перед коллегией присяжных дал один из свидетелей.
Об этом сообщает издание Page Six.
Свидетельство против P. Diddy
Кортни Берджесс, мужчина, утверждающий, что располагает якобы видеозаписями секса с участием P. Diddy, дал показания перед так называемым "большим жюри". Это коллегия присяжных, участвующая в громком деле.
Флешки с якобы видео интима рэпера и других участников его вечеринок Кортни передала бывшая избранница P. Diddy, Ким Портер. Она скончалась в 2018 году от крупозной пневмонии.
На видео якобы были запечатлены восемь знаменитостей из так называемого А-листа, то есть первой категории. Среди шести мужчин и двух женщин, по крайней мере, двое были на тот момент несовершеннолетними. Кортни Берджесс утверждает, что все они были "жертвами", а не "злоумышленниками".
Когда Берджесс появился у федерального суда на Манхэттене, он сказал, что с ним связались агенты из Департамента внутренней безопасности и вызвали в суд. Повестка содержала просьбу Берджессу передать все записи, включая флэш-накопители, жесткие диски, электронные устройства хранения данных или устройства, содержащие видео и/или другие файлы с изображением P. Diddy.
Отметим, что Шон Комбс, обвиняемый в секс-торговле, рэкете и притязаниях, был задержан 16 сентября. Судьи отклонили его просьбу об освобождении под залог. Если P. Diddy будет признан виновным по всем пунктам обвинения, он может провести оставшуюся жизнь в тюрьме. Первое судебное слушание запланировано на май 2025 года.
Напомним, ранее мы писали, что федеральные органы США изучают тюрьму, где содержатся P. Diddy. Также мы рассказывали, что певица Дженнифер Лопес резко отреагировала на вопрос о P. Diddy.
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