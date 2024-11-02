Свидетельство против P. Diddy дал свидетель, у которого есть компромат на рэпере

Американский рэпер, продюсер P. Diddy. Скриншот: BBC

В американском Нью-Йорке продолжается расследование в отношении музыкального продюсера, рэпера Шона Комбса, более известного как P. Diddy. Свои показания перед коллегией присяжных дал один из свидетелей.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Кортни Берджесс, мужчина, утверждающий, что располагает якобы видеозаписями секса с участием P. Diddy, дал показания перед так называемым "большим жюри". Это коллегия присяжных, участвующая в громком деле.

Флешки с якобы видео интима рэпера и других участников его вечеринок Кортни передала бывшая избранница P. Diddy, Ким Портер. Она скончалась в 2018 году от крупозной пневмонии.

Кортни Берджесс, свидетель в расследовании относительно P. Diddy. Фото: Instagram/courtney.bnj

На видео якобы были запечатлены восемь знаменитостей из так называемого А-листа, то есть первой категории. Среди шести мужчин и двух женщин, по крайней мере, двое были на тот момент несовершеннолетними. Кортни Берджесс утверждает, что все они были "жертвами", а не "злоумышленниками".

Когда Берджесс появился у федерального суда на Манхэттене, он сказал, что с ним связались агенты из Департамента внутренней безопасности и вызвали в суд. Повестка содержала просьбу Берджессу передать все записи, включая флэш-накопители, жесткие диски, электронные устройства хранения данных или устройства, содержащие видео и/или другие файлы с изображением P. Diddy.

Отметим, что Шон Комбс, обвиняемый в секс-торговле, рэкете и притязаниях, был задержан 16 сентября. Судьи отклонили его просьбу об освобождении под залог. Если P. Diddy будет признан виновным по всем пунктам обвинения, он может провести оставшуюся жизнь в тюрьме. Первое судебное слушание запланировано на май 2025 года.

P. Diddy до задержания правоохранительными органами. Скриншот: BBC

Напомним, ранее мы писали, что федеральные органы США изучают тюрьму, где содержатся P. Diddy. Также мы рассказывали, что певица Дженнифер Лопес резко отреагировала на вопрос о P. Diddy.