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Громкое дело P. Diddy — прокуроры обратились к судьям

3 ноября 2024 07:50
Аркадий Махов - Редактор
Аркадий Махов
Редактор
У прокуроров есть предложение по громкому делу P. Diddy
Американский рэпер, продюсер P. Diddy. Скриншот: YouTube/LawAndCrime
Аркадий Махов - Редактор
Аркадий Махов
Редактор

До первого судебного слушания по громкому делу относительно американского музыкального продюсера, рэпера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) остается полгода. Сейчас идет расследование и работа прокуроров. У последних есть претензии к адвокатам знаменитости и просьба к судьям.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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По словам прокуроров, адвокаты Шона Комбса хотят развалить уголовное дело. Поэтому следователи требуя от судьи заставить досрочно раскрыть доказательства, включая лиц его обвинителей. Кондициональность, по их мнению, "играет" на руку защиты P. Diddy.

Адвокаты просят выдать приказ о запрете публичных комментариев адвокатам обвинителей и утверждают, что утечка информации в СМИ грозит шансу рэпера на справедливый суд. В сети уже появилось немало теорий заговоров, значительно испортивших репутацию P. Diddy.

Следователи P. Diddy
Следователи у дома P. Diddy. Скриншот: YouTube/LawAndCrime

54-летний Комбс находится в федеральной тюрьме в Бруклине (Нью-Йорк, США) после своего ареста 16 сентября в ожидании суда, который должен начаться 5 мая. Часть оснований, по которым судья отклонил пакет залогов, предложенный его адвокатами, заключалась в том, что он представлял опасность препятствовать правосудию и участвовать в подделке свидетелей.

P. Diddy не признал себя виновным в обвинениях в том, что в течение многих лет заставлял и жестоко обращался с женщинами с помощью своих звездных друзей, партнеров и сотрудников.

Прокуроры же заявили, что по крайней мере с 2008 года Комбс принимал участие в заговоре по рэкету, используя свой авторитет в индустрии развлечений, чтобы заставить женщин участвовать в длительных половых актах с мужчинами-работниками коммерческого секса. По словам обвинения, Шон Комбс использовал видеозаписи нападений в качестве гарантии, чтобы угрожать жертвам.

P. Diddy
Американский рэпер, музыкальный продюсер P. Diddy. Скриншот: YouTube/LawAndCrime

Напомним, ранее мы писали, что американская актриса, певица Джей Ло игнорирует вопрос о P. Diddy. Также мы рассказывали, что свидетельница дала громкие и откровенные показания против P. Diddy перед присяжными.

суд прокуроры зарубежные звезды США P. Diddy

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