Пенсії, зарплати та лікарняні — що зміниться для українців у квітні 2025 року

Українці на вулиці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Другий місяць весни 2025 року принесе українцям чимало нововведень. Вони торкнуться пенсій, лікарняних, субсидій на опалювальний сезон, зарплат державних службовців, вартості мобільного зв’язку тощо.

Сайт Новини.LIVE розповідає про головні нововведення квітня і до чого слід готуватися українцям.

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Перерахунок пенсій

В законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" йдеться, що тим українцям, які продовжували працювати після призначення виплат і набули мінімум 24 місяці страхового стажу, необхідно провести автоматичний перерахунок грошового забезпечення.

"У 2025 році будуть перераховані пенсії працюючим пенсіонерам, які призначені/перераховані у 2023 році. Це право визначає страховий стаж, набутий на 1 березня року, в якому проводиться перерахунок. Дія не поширюється на українців, яким призначено пенсію за вислугу років, та яким не виповнилося 60 років", — йдеться на сайті ПФУ.

Дата проведення автоматичного перерахунку — 1 квітня 2025 року. Але збільшені виплати українці отримають орієнтовно у червні разом із доплатами за попередні кілька місяців.

Нові правила виплати лікарняних

З 4 квітня 2025 року в законі "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" закріплять положення, які дозволять отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% одночасно за основним місцем роботи і сумісництвом.

Ще на початку 2023 року сумісників позбавили права на лікарняні, вони могли сподіватися на грошове забезпечення виключно за основним місцем працевлаштування. Але у квітні ситуація зміниться — страхові виплати повернуть.

Для нарахування слід отримати електронний чи паперовий листок непрацездатності та його копію, засвідчену підписом керівника за основним місцем роботи. В документі треба прописати:

слова "Згідно з оригіналом" (без лапок);

найменування посади;

підпис людини, яка засвідчує копію;

ім’я та прізвище;

дату засвідчення.

Нововведення запрацює виключно для страхових випадків, які настануть після 4 квітня 2025 року.

Призначення субсидій

Квітень — останній місяць опалювального сезону, на який призначають субсидії. Українцям, які вже мають допомогу, нічого не потрібно робити — розрахунок виплати відбудеться автоматично. Але декому доведеться звернутися за встановленням грошової підтримки. Субсидію зможуть отримати громадяни, які:

вперше в поточному опалювальному сезоні подають документи на призначення державної допомоги;

стикнулися з відмовою через наявність боргів, невеликих доходів тощо;

влітку користувалися пільгами на оплату житлово-комунальних послуг, а взимку та весною захотіли отримувати житлову субсидію;

стикнулися зі змінами у складі зареєстрованих осіб, соціального стану тощо.

Розраховуючи розмір субсидії, враховують доходи домогосподарства за 3 та 4 квартали 2024 року.

Зарплати держслужбовців

Народні депутати проголосували за законопроєкт №8222, який передбачає підвищення зарплат і премій державних службовців. В тексті прописаний мінімальний оклад чиновників — 2,5 прожиткових мінімуму, що у 2025 році становить 7 570 грн. Водночас працівникам обмежили нарахування премій — не більше 30% їхнього річного фонду доходу.

Також заплановані зміни у класифікації посад/окладів, які запрацюють у два етапи. Протягом 2025 року діятиме спеціальний алгоритм в умовах воєнного стану. З 1 січня 2026 року зарплата керівників на загальнодержавному рівні не зможе перевищувати 15 окладів службовців, які працюють на рівні районів або міст.

Подорожчання мобільних тарифів

Бізнес-абоненти Vodafone платитимуть більше за пакети послуг з 1 квітня. Зміни торкнуться таких тарифів:

Business Pro — 270 грн замість 225 грн;

Business Unlim — 360 грн замість 300 грн;

Business Unlim Plus — 450 грн замість 380 грн;

Business Ultra L — 600 грн замість 525 грн;

Business Ultra XL — 850 грн замість 770 грн.

Водночас у тарифних планах побільшає обсягу мобільного трафіку та хвилин на розмови по Україні. Ціни зростуть в діапазоні 45-80 грн.

Нагадаємо, деякі українці можуть вийти на пенсію за віком на пільгових умовах. Це стосується людей, які працювали на важкій та шкідливій роботі. Закон дозволяє зменшити страховий стаж і вік, необхідні для призначення грошового забезпечення.

Також ми писали, що народний депутат Олексій Мовчан пояснив, навіщо підвищувати зарплату державним службовцям. Це нібито потрібно для збереження стійкості державної системи.