Пенсии, зарплаты и больничные — что изменится для украинцев в апреле 2025 года

Украинцы на улице. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Второй месяц весны 2025 года принесет украинцам немало нововведений. Они коснутся пенсий, больничных, субсидий на отопительный сезон, зарплат государственных служащих, стоимости мобильной связи и др.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о главных нововведениях апреля и к чему следует готовиться украинцам.

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Перерасчет пенсий

В законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" говорится, что тем украинцам, которые продолжали работать после назначения выплат и приобрели минимум 24 месяца страхового стажа, необходимо провести автоматический перерасчет денежного обеспечения.

"В 2025 году будут пересчитаны пенсии работающим пенсионерам, которые назначены/пересчитаны в 2023 году. Это право определяет страховой стаж, приобретенный на 1 марта года, в котором производится перерасчет. Действие не распространяется на украинцев, которым назначена пенсия за выслугу лет, и которым не исполнилось 60 лет", — говорится на сайте ПФУ.

Дата проведения автоматического перерасчета — 1 апреля 2025 года. Но увеличенные выплаты украинцы получат ориентировочно в июне вместе с доплатами за предыдущие несколько месяцев.

Новые правила выплаты больничных

С 4 апреля 2025 года в законе "Об общеобязательном государственном социальном страховании" закрепят положения, которые позволят получать пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% одновременно по основному месту работы и совместительству.

Еще в начале 2023 года совместителей лишили права на больничные, они могли надеяться на денежное обеспечение исключительно по основному месту трудоустройства. Но в апреле ситуация изменится — страховые выплаты вернут.

Для начисления следует получить электронный или бумажный листок нетрудоспособности и его копию, заверенную подписью руководителя по основному месту работы. В документе надо прописать:

слова "Согласно оригиналу" (без кавычек);

наименование должности;

подпись человека, который заверяет копию;

имя и фамилию;

дату заверения.

Нововведение заработает исключительно для страховых случаев, которые наступят после 4 апреля 2025 года.

Назначение субсидий

Апрель — последний месяц отопительного сезона, на который назначают субсидии. Украинцам, уже имеющим помощь, ничего не нужно делать — расчет выплаты произойдет автоматически. Но некоторым придется обратиться за установлением денежной поддержки. Субсидию смогут получить граждане, которые:

впервые в текущем отопительном сезоне подают документы на назначение государственной помощи;

столкнулись с отказом из-за наличия долгов, небольших доходов и пр.;

летом пользовались льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг, а зимой и весной захотели получать жилищную субсидию;

столкнулись с изменениями в составе зарегистрированных лиц, социальном положении и т.д.

Рассчитывая размер субсидии, учитывают доходы домохозяйства за 3 и 4 кварталы 2024 года.

Зарплаты госслужащих

Народные депутаты проголосовали за законопроект №8222, который предусматривает повышение зарплат и премий государственных служащих. В тексте прописан минимальный оклад чиновников — 2,5 прожиточных минимумов, что в 2025 году составляет 7 570 грн. Однако сотрудникам ограничили начисление премий — не более 30% их годового фонда дохода.

Также запланированы изменения в классификации должностей/окладов, которые заработают в два этапа. В течение 2025 года будет действовать специальный алгоритм в условиях военного положения. С 1 января 2026 года зарплата руководителей на общегосударственном уровне не сможет превышать 15 окладов служащих, работающих на уровне районов или городов.

Подорожание мобильных тарифов

Бизнес-абоненты Vodafone будут платить больше за пакеты услуг с 1 апреля. Изменения коснутся таких тарифов:

Business Pro — 270 грн вместо 225 грн;

Business Unlim — 360 грн вместо 300 грн;

Business Unlim Plus — 450 грн вместо 380 грн;

Business Ultra L — 600 грн вместо 525 грн;

Business Ultra XL — 850 грн вместо 770 грн.

Однако в тарифных планах станет больше объема мобильного трафика и минут на разговоры по Украине. Цены вырастут в диапазоне 45-80 грн.

Напомним, некоторые украинцы могут выйти на пенсию по возрасту на льготных условиях. Это касается людей, которые работали на тяжелой и вредной работе. Закон позволяет уменьшить страховой стаж и возраст, необходимые для назначения денежного обеспечения.

Также мы писали, что народный депутат Алексей Мовчан объяснил, зачем повышать зарплату государственным служащим. Это якобы нужно для сохранения устойчивости государственной системы.