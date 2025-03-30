Ціни на квартири в Іспанії у березні 2025 року — де купити вигідно

Іспанія. Фото: Unsplash

Іспанія, країна сонця, моря та фламенко, завжди приваблювала іноземців. Ринок нерухомості тут переживає справжній бум — ціни на квартири зростають, особливо в популярних містах. Але вартість житла залежить від багатьох факторів, включаючи місце розташування, розмір та тип квартири.

Станом на березень 2025 року ринок нерухомості Іспанії демонструє суттєві зміни в цінах на квартири в найбільших містах країни, повідомляє портал AS. Найбільше зростання спостерігалося в Мадриді (23,4%) та Малазі (22,3%).

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Мадрид

Мадрид залишається одним із найдорожчих міст Іспанії для придбання житла. Відвідувачі можуть насолодитися вишуканою кухнею в місцевих тапас-барах, прогулятися величним бульваром Гран-Віа або відвідати знаменитий музей Прадо.

За даними платформи Idealista, середня вартість квадратного метра тут становить приблизно 4 891 євро.

1-кімнатна квартира (50 кв. м) — близько 244 550 євро;

2-кімнатна квартира (70 кв. м) — приблизно 342 370 євро;

3-кімнатна квартира (90 кв. м) — близько 440 190 євро.

Мадрид. Фото: Unsplash

Барселона

Барселона — місто, де зустрічаються готична архітектура та футуристичні творіння Гауді. Прогулянки Ла Рамбла, відпочинок на пляжах Середземного моря та гастрономічні відкриття в ресторанах зі світовим ім'ям роблять це місто унікальним.

Середня ціна квадратного метра тут становить близько 4 400 євро.

1-кімнатна квартира (50 кв. м) — близько 220 000 євро;

2-кімнатна квартира (70 кв. м) — приблизно 308 000 євро;

3-кімнатна квартира (90 кв. м) — близько 396 000 євро.

Барселона. Фото: Unsplash

Валенсія

Валенсія відома більш доступними цінами на житло та поєднує історію та сучасність: від середньовічного кварталу до футуристичного Міста мистецтв і наук. Відоме своїми фестивалями, смачною паельєю та широкими пляжами, це місто приваблює як туристів, так і тих, хто шукає спокійне життя.

Середня вартість квадратного метра тут становить приблизно 1 831 євро.

1-кімнатна квартира (50 кв. м) — близько 91 550 євро;

2-кімнатна квартира (70 кв. м) — приблизно 128 170 євро;

3-кімнатна квартира (90 кв. м) — близько 164 790 євро.

Валенсія. Фото: Unsplash

Севілья

Севілья — це столиця андалузької культури, місто фламенко, помаранчевих гаїв та старовинних палаців. Відомий Алькасар, собор Севільї та чарівні вузькі вулички створюють унікальну атмосферу цього теплого і гостинного міста.

Середня ціна квадратного метра становить близько 1 928 євро.

1-кімнатна квартира (50 кв. м) — близько 96 400 євро;

2-кімнатна квартира (70 кв. м) — приблизно 134 960 євро;

3-кімнатна квартира (90 кв. м) — близько 173 520 євро.

Севілья. Фото: Unsplash

Сарагоса

Сарагоса зачаровує своєю історією та монументальною архітектурою. Базиліка Пілар, стародавні римські руїни та багатий вибір місцевих вин та страв роблять це місто чудовим місцем для життя та подорожей.

Сарагоса пропонує одні з найнижчих цін серед великих міст Іспанії. Середня вартість квадратного метра тут становить приблизно 1 469 євро.

1-кімнатна квартира (50 кв. м) — близько 73 450 євро;

2-кімнатна квартира (70 кв. м) — приблизно 102 830 євро;

3-кімнатна квартира (90 кв. м) — близько 132 210 євро.

Сарагоса. Фото: Unsplash

Малага

Малага — перлина Коста-дель-Соль, місто, де народився Пікассо. Тут панує середземноморський стиль життя: теплий клімат, мальовничі пляжі та численні художні галереї, які створюють атмосферу творчості й відпочинку.

Малага за останній рік зафіксувала значне зростання цін на житло. Середня вартість квадратного метра тут становить близько 3 300 євро.

1-кімнатна квартира (50 кв. м) — близько 165 000 євро;

2-кімнатна квартира (70 кв. м) — приблизно 231 000 євро;

3-кімнатна квартира (90 кв. м) — близько 297 000 євро.

Малага. Фото: Unsplash

Більбао

Більбао — це сучасне місто на півночі Іспанії, відоме своїм музеєм Гуггенхайма та авангардною архітектурою. Гастрономічні традиції, близькість до зелених гір та Атлантичного океану роблять його ідеальним місцем для поціновувачів природи та культури.

У Більбао середня ціна квадратного метра становить близько 2 880 євро.

1-кімнатна квартира (50 кв. м) — близько 144 000 євро;

2-кімнатна квартира (70 кв. м) — приблизно 201 600 євро;

3-кімнатна квартира (90 кв. м) — близько 259 200 євро.

Більбао. Фото: Unsplash

Очікується, що ціни на квартири в Іспанії продовжать зростати найближчими роками. Особливо це стосується популярних міст, таких як Барселона та Мадрид.

Раніше ми повідомляли, Барселона приваблює покупців нерухомості з усього світу завдяки високій якості життя, чудовому клімату та багатій культурній спадщині. Тому вартість квартир на вторинному ринку в цьому місті завжди актуальна. Ринок нерухомості Барселони динамічний і різноманітний, пропонуючи варіанти на будь-який смак та бюджет.

Зазначимо, на головному пляжі L'Albir Beach в Аліканте від початку літнього сезону діятиме повна заборона куріння. Це рішення ухвалено з метою захисту здоров'я відпочивальників та збереження чистоти пляжу. Місцева влада сподівається, що ця заборона сприятиме створенню більш комфортної та екологічно чистої атмосфери для всіх відвідувачів.